Gizem Coşkun Kimdir?

1991 yılında Ankara’da dünyaya gelen Gizem Coşkun, sanata olan ilgisini erken yaşta keşfetti. Müzikle tanışması henüz 16 yaşında, 2007 yılında Ankara Radyosu’nda başladı. Klasik Türk müziğine olan ilgisi, onu İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’na taşıdı. Bu alandaki eğitimi, sesine teknik hâkimiyet ve sahne disiplini kazandırdı.

Oyunculukta İlk Deneyimi

Müzik eğitiminin yanı sıra sahne sanatlarına duyduğu ilgi, onu oyunculuğa yönlendirdi. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2018 yapımı “Sabahlar Olmasın” adlı sinema filminde yaşayan Coşkun, kısa sürede televizyon dünyasında da yer buldu.

Rol Aldığı Yapımlar

Sabahlar Olmasın

No:309

Afili Aşk

Leylifer

Hayalet 3

Kızılcık Şerbeti (2025 – Demet)

Karma türlerdeki yapımlarda rol alan Coşkun, her karaktere farklı bir oyunculuk tonu ve beden diliyle yaklaşmasıyla dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti’nin Spiker Demeti

Gizem Coşkun’un şu sıralar adından en çok söz ettiren performansı ise Show TV’nin fenomen dizisi “Kızılcık Şerbeti”ndeki Demet karakteri. Bir haber kanalında spiker olarak görev yapan Demet, dizinin yeni sezon hikâyesine güçlü ve etkili bir kadın figürü olarak dahil oldu. Rüzgar karakterinin çalıştığı medya grubundaki konumuyla, ekran önü duruşuyla ve gelişen olaylardaki rolüyle Demet, sadece yeni bir karakter değil, aynı zamanda dizinin dengesini değiştiren bir unsur oldu.