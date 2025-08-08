Genç yaşına rağmen medya dünyasında uzun bir kariyer geçmişine sahip olan Ösün, hem saha muhabirliği hem de haber editörlüğü deneyimi ile dikkat çekiyor. Peki, Gizem Ösün kimdir, kaç yaşında, nereli, eğitim geçmişi nedir? İşte tüm merak edilenler…

Gizem Ösün Kimdir?

Türkiye’de yaşayan ve televizyon gazeteciliği alanında tanınan bir medya profesyonelidir. Şu anda Habertürk TV’de Dış Haber Müdürü olarak görev yapmaktadır. Kariyerine muhabir olarak başlamış, zamanla haber editörlüğüne ve ardından yöneticilik pozisyonuna yükselmiştir.

Kaç Yaşında Ve Nereli

Gizem Ösün’ün doğum yılı ve memleketi kamuya açık kaynaklarda net olarak yer almamaktadır. Ancak 2008 yılında üniversite eğitimine başladığı göz önünde bulundurulduğunda, yaklaşık 30’lu yaşlarının başında olduğu tahmin edilmektedir.

Eğitim Geçmişi

Gizem Ösün, İstanbul Üniversitesi’nde 2008 – 2013 yılları arasında eğitim gördü. Üniversite eğitimi sırasında medya, iletişim ve habercilik alanında kendisini geliştirdi.

Kariyer Yolculuğu

Muhabir – Birand Yapım (2014 – 2017): Mesleğe sahada, haber takibi ve röportajlarla başladı.

– Birand Yapım (2014 – 2017): Mesleğe sahada, haber takibi ve röportajlarla başladı. Dış Haber Editörü – Habertürk (2017 – …): Uluslararası gelişmeleri takip eden editörlük görevine getirildi.

– Habertürk (2017 – …): Uluslararası gelişmeleri takip eden editörlük görevine getirildi. Dış Haber Müdürü – Habertürk TV (2017’den günümüze): Dış haberler ekibinin yönetiminden ve uluslararası haber akışının koordinasyonundan sorumlu.

Uzmanlık Alanları

Dijital ortam ve yeni medya

Haber yazma ve editörlük

Pazarlama ve medya stratejisi

Mali analiz ve veri analizi

Uluslararası haber akışı yönetimi

Bu beceriler, onun hem içerik üretiminde hem de haber yönetiminde güçlü bir konuma sahip olmasını sağlamıştır.

Mesleki Başarıları

Gizem Ösün, saha muhabirliğinden gelen deneyimi sayesinde uluslararası haberlerin hem teknik hem de içeriksel süreçlerine hâkimdir. Habertürk’teki yöneticiliği sırasında, küresel gündemin Türkiye medyasına hızlı ve doğru şekilde yansımasını sağlamada önemli rol oynamaktadır.

Özel Hayatı

Kamuya açık kaynaklarda özel hayatına dair bilgi bulunmamaktadır. Medya kariyerini ön planda tutan Ösün, kişisel yaşamını basından uzak bir şekilde sürdürmektedir.

Habertürk TV’deki Rolü

Uluslararası ajanslardan ve muhabirlerden gelen haber akışını yönetmek

Dış politika gelişmelerini anlık olarak takip etmek

Canlı yayınlar için içerik hazırlamak ve konuk koordinasyonu sağlamak

Habertürk’ün dış haber stratejisini belirlemek

Bu biyografi, Gizem Ösün’ün medya kariyerindeki yükselişini, uzmanlık alanlarını ve Habertürk’teki önemli görevlerini öne çıkarıyor. Onu, Türk televizyon haberciliğinde dış haberler alanında güçlü bir isim yapan da bu çok yönlü tecrübesi.