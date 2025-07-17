Yemyeşil ormanları, berrak akarsuları ile ilgi çeken Giresun, aynı zamanda Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerindendir.

Giresun 1

Yozgat, eşsiz doğal güzellikleri ve havasıyla ön plana çıkar.

Yozgat-Giresun Arası Özel Araçla Kaç Km?

Ortalama olarak 472 km’dir.

Yozgat-Giresun Arası Özel Araçla Kaç Saat?

Özel araç kullanıldığında 6 saat 20 dakika sürmektedir.

Yozgat-Giresun Arası Otobüs ile Kaç Saat?

Ortalama 8 ila 9 saat arasındadır.

Yozgat-Osmaniye arası kaç km? Osmaniye-Yozgat arası kaç saat? Ücretli yol var mı?
Yozgat-Osmaniye arası kaç km? Osmaniye-Yozgat arası kaç saat? Ücretli yol var mı?
İçeriği Görüntüle

Yozgat-Giresun Arası Otobüs Fiyatları?

Fiyat aralığı 900 ila 1.200 TL’dir.

Muhabir: Beyza Bulut