Yemyeşil ormanları, berrak akarsuları ile ilgi çeken Giresun, aynı zamanda Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerindendir.
Yozgat, eşsiz doğal güzellikleri ve havasıyla ön plana çıkar.
Yozgat-Giresun Arası Özel Araçla Kaç Km?
Ortalama olarak 472 km’dir.
Yozgat-Giresun Arası Özel Araçla Kaç Saat?
Özel araç kullanıldığında 6 saat 20 dakika sürmektedir.
Yozgat-Giresun Arası Otobüs ile Kaç Saat?
Ortalama 8 ila 9 saat arasındadır.
Yozgat-Giresun Arası Otobüs Fiyatları?
Fiyat aralığı 900 ila 1.200 TL’dir.