Gıpta, kırtasiye, ambalaj ve promosyon sektörlerinde 40 yıldır kesintisiz hizmet veren bir kuruluş olarak, büyüme hedeflerini gerçekleştirmek ve yeni yatırımlara imza atmak amacıyla halka arz yolunda ilerliyor.

GIPTA HALKA ARZI NE ZAMAN?

Gıpta, halka arz için onay aldı ve talep toplama süreci 6-7-8 Eylül 2023 tarihlerinde başlayacak. Gıpta Ofis Kırtasiye hisseleri 20,90 TL'den halka arz edilecek ve sembolü "GIPTA" olacak. Gıpta Ofis Kırtasiye'nin halka arz büyüklüğü 836 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca, halka arzın açıklık oranı %30,30 olacak ve toplamda 40 milyon adet lot dağıtılacak. Dağıtım bireylere eşit olarak gerçekleştirilecektir.

KAÇ LOT VERECEK?

Gıpta Ofis Kırtasiye'nin ana ortakları CPR Enerji (%39,25), Bilge Grup Kağıtçılık (%45,60), Nazım Pınar (%8) ve diğer ortaklardır (%7,15). Katılım endeksine uygun işlem yapmayı düşünenler için aşağıdaki lot dağılımları geçerlidir:

1.800.000 Katılım: 16 Lot (334 TL)

2.000.000 Katılım: 14 Lot (293 TL)

2.200.000 Katılım: 13 Lot (272 TL)

2.400.000 Katılım: 12 Lot (251 TL)

GIPTA HALKA ARZ GELİRLERİ NEREYE YATIRILACAK?

Gıpta Ofis Kırtasiye, halka arz gelirlerini üç ana alanda kullanmayı planlıyor:

%35-40: Yurt içi üretim kapasitesini artırmak için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatı.

%40-45: İşletme sermayesi finansmanı.

%25-30: Finansal borç ödemeleri.

GIPTA OFİS KIRTASİYE'NİN İŞ ALANI NEDİR?

1984 yılında kurulan Gıpta, kırtasiye, promosyon ve ambalaj sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Özellikle kırtasiye ürünleri alanında faaliyet gösteren şirket, bu alanda birçok alt sektöre hitap etmektedir. Kâğıt, saraciye deri, bilgisayar ve daha birçok sektörün kırtasiye ürünleri olarak kabul edildiği bir sektörde geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Son 15 yılda, büyük market zincirlerinin kırtasiye ürünleri satışına yönelik artan ilgisi, küçük perakende dükkanlarını olumsuz etkilemiş ve birçok işyeri kapanmıştır. Ancak, büyük mağazaların açılmasıyla birlikte kırtasiye ürünleri çeşitlenmiş ve büyük metrekareli mağazalarda okul, ofis, oyuncaklar, kitaplar, hediyelik eşyalar ve sanat malzemeleri gibi geniş bir ürün yelpazesi sunulmaya başlanmıştır. Bu gelişmeler, kırtasiye perakendecilerini daha büyük ve çeşitli ürünler sunan mağazalar açmaya yönlendirmiştir. Haber Merkezi