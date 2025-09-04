Giorgio Armani 11 Temmuz 1934 tarihinde dünyaya geldi. özellikle erkek giyim tasarımlarıyla oldukça tanınan İtalyan moda tasarımcısıdır.

Giorgio Armani Piacenza, Emilia-Romagna'da doğdu. Tıp eğitimi aldı, fakat 1957 yılında askere çağrılmadan evvel fotoğrafçılıkla uğraşmak için tıbbı bıraktı. Ardından La Rinascente, vitrin düzenleyici olarak çalışmaya başladı.

Efsanevi moda tasarımcısı Giorgio Armani, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Resmi kaynaklar ölüm nedenine dair detay vermezken, İtalyan basınında doğal sebeplerden vefat ettiği belirtildi. Armani’nin aramızdan ayrılması, moda dünyasında büyük bir boşluk bırakarak hayranlarını ve sektörü yasa boğdu.