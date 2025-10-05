Denetimlerde, kebap ve köfteden bala, zeytinyağından sucuklara kadar birçok üründe hile tespit edildi. Antalya, Adana, Karaman ve Kayseri ön plana çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşın sofrasına kadar ulaşan sahte ve hileli gıda ürünleriyle ilgili yeni listesini yayımladı. Denetimler sonucunda bazı işletmelerin kebap, köfte, sucuk ve etli ekmek gibi ürünlerde baş eti, taşlık ve kalp eti kullandığı belirlendi. Hatta bazı işletmelerin dana kıymaya kanatlı eti karıştırdığı da ortaya çıktı.

Bal ve Zeytinyağında Da Tağşiş

Bakanlığın güncel listesinde sadece et ürünleri değil, bal ve zeytinyağı gibi temel gıda maddelerinde yapılan hileler de dikkat çekti. Bazı firmaların zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı, süzme bal olarak satılan ürünlerde ise taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Yetkililer, “doğal”, “organik” ve “hakiki” gibi ibarelerle satılan ürünlerin her zaman güvenilir olmadığına dikkat çekerek, tüketicilere ürün seçerken dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

“Denetimler Sürecek”

Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını hiçe sayan işletmelere karşı yasal işlem başlatıldığını açıkladı. Bakanlık yetkilileri, “Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya ulaşması için ülke genelinde denetimler aralıksız devam edecek” ifadelerini kullandı.

İşte bakanlık tarafından paylaşılan o liste: