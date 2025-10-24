GİB, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşmeleri süren vergi kanunu teklifinde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi düzenlemesinin bulunmadığını, ancak bazı istisna uygulamalarının değiştirildiğini duyurdu.

“Kira Gelirlerine Yeni Vergi Tetirilmiyor”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı GİB, kamuoyunu yanıltan paylaşımların ardından yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “TBMM’de görüşülmekte olan Vergi Kanunları Teklifi’nde kira gelirlerine yönelik yeni bir vergi bulunmamaktadır. Ancak mevcut bazı istisnaların kaldırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır” denildi.

Emekliler İçin İstisna Korundu

GİB, mevcut durumda 47 bin liralık kira gelir istisnasının emekliler için geçerliliğini koruyacağını vurguladı.

Ancak, emekli olsa bile ticari, zirai veya mesleki kazanç elde edenler ya da diğer gelirleri 1 milyon 200 bin lirayı aşanlar bu istisnadan yararlanamayacak. Bu uygulama 1 Ocak 2026’dan itibaren elde edilen mesken kira gelirleri için geçerli olacak.

İstisna altındaki kiralar için beyanname zorunluluğu yok

Açıklamaya göre, kira gelirleri istisna tutarı olan 47 bin liranın altında kalanlar için beyanname verme zorunluluğu bulunmuyor.

Ancak, ticari, zirai veya mesleki kazançlarını beyan etmek zorunda olanlar ile gelirleri 1 milyon 200 bin lirayı aşan kişiler bu muafiyetten yararlanamayacak.

18 bin lirayı aşmayan gelirler için vergi beyannamesi gerekmiyor

GİB, Gelir Vergisi Kanunu’nun 86. maddesine atıf yaparak, 18 bin lirayı geçmeyen mesken kira gelirlerinin de beyan edilmeyeceğini hatırlattı.

Gerçek Gider Usulü Devam Ediyor

Açıklamada, gerçek gider yöntemini seçenlerin kira gelirlerinden; aydınlatma, ısıtma, su, asansör, bakım ve idare giderleri gibi kalemleri düşebileceği, ardından kalan tutar üzerinden gelir vergisi ödeyeceği belirtildi.

Yeni Vergi Yok, Düzenleme İstisnalarda

GİB, yapılan değişikliğin yeni bir vergi anlamına gelmediğini, yalnızca bazı istisnaların kaldırılmasına yönelik olduğunu vurguladı.

“Emekliler için mevcut istisna korunmakta, ancak yüksek gelir elde edenler için bu muafiyet sona ermektedir” ifadesiyle açıklama tamamlandı.