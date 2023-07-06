Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ’eğitimde fırsat eşitliği’ diyerek hizmetlerin tüm çocuklara ulaşabilmesi amacıyla ’Gezici LGS Tercih Danışmanlığı Aracı’ ile hizmet veriyor. Tercih Danışmanlığı Merkezlerine ulaşım sıkıntısı yaşayan çocuklar için Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Rehberlik ve Araştırma Merkezleri müşavirliğinde 2 tane ’Gezici LGS Tercih Danışmanlığı Aracı’ ilçelerdeki belli bir plan dâhilinde, tercih başvurularının süreceği 19 Temmuz tarihine kadar hizmet verecek. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde görev yapan psikolojik danışmanlar ve rehber öğretmenler, ilçelere giderek tercih danışmanlığı süresince öğrencilere ilgi, değer ve yetenekleri doğrultusunda bir üst öğrenim kurumuna geçişlerinde yardımcı olacak.

Sonuçlar 24 Temmuz’da açıklanacak

3 Temmuz’dan başlayarak 19 Temmuz saat 17.00’ye kadar sürecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih sürecinin ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 24 Temmuz tarihinde "meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Tepebaşı Şehit Şükrü Şahin Rehberlik ve Araştırma Merkezi ve Odunpazarı İbrahim Kurşungöz Rehberlik ve Araştırma Merkezi müşavirliğinde 14 ilçedeki tüm ortaokullarda ve Halk Eğitim Merkezlerinde 117 LGS Tercih Danışma Birimi oluşturulmuş olup, 138 psikolojik danışman ve rehber öğretmen bu birimlerde görev yapıyor.

Tercih danışmanlığı hizmeti ile çocukların hayallerine giden kariyer yolculuklarında yardımcı olmak için koordineli bir şekilde çalışılmaya devam ediliyor. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan tercih danışmanlığı biriminde yüz yüze ve telefon üzerinden destek veriliyor. İHA