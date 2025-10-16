Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamasında 78 gezici kütüphane ile vatandaşlarla farklı noktalara kitaplarla buluşturduklarını açıkladı.

Gezici kütüphanelerin yıl içerisinde 250 bin kilometre yol katettikleri ifade edildi. Gezici kütüphaneler bir yılda 1.057 noktaya ulaştı

Bilgiye Açılan En Güzel Kapı

Konuya ilişkin paylaşım Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy tarafından yapıldı. Ersoy, gezici kütüphanelerinin bilgiye açılan en güzel kapılar olduğunu söyledi.

78 gezici kütüphane ve 277 binden fazla kitap ile vatandaşları farklı noktalarda kütüphaneler ile buluşturulduğu kaydedildi. Yıl içerisinde 250 bin kilometre yol kat edildiği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 78 gezici kütüphane ile 277 bin 744 kitap ve 456 süreli yayının 1057 farklı noktada vatandaşlarla buluştuğunu bildirdi.

NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, gezici kütüphanelerin, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bilgi ve kültürü, ülkenin en ücra köşelerine ulaştırdığını belirtti.

Gezici Kütüphane Yılda 250 bin Yol Katetti

Bakan Ersoy, Paylaşımında Şunları Kaydetti: "Gezici kütüphanelerimiz, bilgiye açılan en güzel kapılarımız. 78 gezici kütüphane, 277 bin 744 kitap ve 456 süreli yayın. Gezici kütüphanelerimiz ile yola çıktığımız günden bu yana 1057 farklı noktada vatandaşlarımızla buluştuk, her ay ortalama 21 bin 551 kilometre, yılda yaklaşık 250 bin kilometre yol katettik.

Köylerden kasabalara, şehirlerden yaylalara uzanan bu yolculukta çocuklarımıza okuma sevgisi kazandırdık, gençlerimizi araştırmaya teşvik ettik ve vatandaşlarımızı kültürle buluşturduk. Sadece kitap değil, umut ve bilginin ışığını da taşıdık. Dün olduğu gibi Türkiye Yüzyıl’ında da bilgi ve kültürü ülkemizin en ücra köşelerine ulaştırmayı sürdüreceğiz."

Bakan Ersoy, yaptığı paylaşımında Türkiye Yüzyıl’ında da bilgi ve kültürün Türkiye'nin en ücra köşelerine ulaştırmaya devam edeceklerini belirtti. Bir yıl içerisinde 250 bin yol kat edildiği duyuruldu.