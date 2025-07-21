Cumhuriyet Meydanı’na kurulan mobil sinema aracı, açık havada sinema keyfi sunarken, vatandaşlar projeye yoğun ilgi gösterdi.

Cumartesi günü yağış nedeniyle film gösterimi yapılamazken, Gezen Ozanlar grubu çeşitli şarkı ve türkülerle izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Yağmurun şiddetini artırmasıyla birlikte program Pazar gününe ertelendi. Pazar günü ise hava koşullarının elverişli olması, halka açık ve ücretsiz film gösterimleri vatandaşla buluştu.

Film Alkışlarla Seçildi

Gösterim öncesinde, izlenecek film Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan vatandaşların alkışlarıyla belirlendi. “Bana Masal Anlat”, “Can Dostlar” ve “Neşeli Günler” filmleri arasında yapılan oylamada, en çok alkışı alan “Neşeli Günler” izleyiciyle buluştu.

Etkinliğe Yoğun Katılım

Etkinlikte özellikle çocuklar ve gençler ile birlikte her yaştan vatandaş programa yoğun ilgi gösterdi. Açık havada kurulan mobil sinema aracı, vatandaşlara nostaljik bir sinema keyfi sundu.

Sırada İlçeler Var

Gezen Sinema projesi, Yozgat merkezdeki gösterimlerin ardından farklı ilçelere de uğrayarak programına devam edecek.

“Sanatla İç İçe Bir Gece”

Programla ilgili açıklamada bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci, “Gezen Sinema etkinliğimizde Sinema Genel Müdürlüğümüz, Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyemiz ve ilçe belediyelerimizin de katkılarıyla halkımıza sanatla, sinemayla iç içe bir gece, bir akşam yaşatmak istiyoruz. Onun için de sağ olsunlar arkadaşlar geldiler. Burada program yapacaklar. Halkımızın da yoğun bir ilgisi oldu. Yozgat merkezde iki gün planlanmıştı. Sonra da tırımız ilçelere yol almaya başlayacak. İlçelerde birer gün olarak planlandı. Birçok ilçemizde de ilk defa böyle bir etkinlik olmuş olacak. Bu vesileyle de ben Sayın Valimize de, bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Onların sayesinde güzel bir etkinliğimiz oldu” dedi.

“Yozgat'ın Bütün İlçelerini Dolaşacağız”

Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Erol Gözen ise “Proje bir Kültür Turizm Bakanlığı projesi, Sinema Genel Müdürlüğü'nün. Yozgat'tayız 2 gün önce geldik. İki gün bu merkezde program yapacağız. Sonra Yozgat'ın bütün ilçelerini dolaşacağız. Proje bugüne kadar Türkiye'de 76-77 ile 950 ilçeye gitti. Şu anda Yozgat'ta uygulayacağımız projenin yazlık formatı Açıkhava Sineması ve Konseri şeklinde. Arkamda gördüğünüz tır 120 çiftlik bir sinema salonuna dönüşüyor. Okul dönemlerinde okullara gidiyoruz çocuklara. Günde bin-bin 500 çocuğa ulaşıyoruz. Türkiye'de yolumuza böyle devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

2017'den beri süre gelen bir etkinlik olduğunun altını çizen Gözen, “Zaten kuşaktan kuşağa değişiyor yani bizim proje başladığımız dönemdeki ilkokul çocukları ile de hatta karşılaştık. Ortaokul çocukları üniversitede, üniversitelere kadar gidiyoruz. Yani skala ilkokul, ilköğretim, orta, lise, üniversite şeklinde meydanlarda genel izleyici halk şeklinde devam ediyor. Dönüşümlü olarak illeri bitirdikten sonra tekrar başa döneceğiz. Orada bambaşka yeni çocuklarla buluşacağız” ifadelerini kullandı.

Gezen Ozanlar grubundan bahseden Gözen, “Gezen Sinema'ya, paydaş Gezen Ozanlar grubumuz var. Bu grupla da halk müziği yapıyoruz. Türkiye'mizin değerlerini, Âşık Veysel, Neşet Ertaş, Barış Manço gibi büyük gelmiş geçmiş sanatçılardan örnekler verip onları yaşatmaya, o kültürü devam etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.