Etkinlik kapsamında sahne alan halk ozanları, seslendirdikleri türkülerle katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşatırken, programın devamında gerçekleştirilen açık hava sinema gösterimiyle izleyicilere nostaljik bir atmosfer sunuldu.

Yerköy Belediye Başkanı Fatih Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, kültürel mirasın yaşatılması ve vatandaşlara keyifli zamanlar sunulması adına bu tür organizasyonların önemine değinerek, “Sanat ve kültür bir şehri zenginleştirir. Hem geleneksel değerlerimizi yaşatmak hem de vatandaşlarımıza keyifli anlar sunmak adına bu tür etkinlikleri artırarak sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Program sonunda etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, kültür ve sanat faaliyetlerine katkı sunan Yerköy Belediyesine teşekkür etti.

Etkinliğe, Başkan Fatih Arslan’ın yanı sıra AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Selahattin Atalay, Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Doğruyol, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.