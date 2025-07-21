Şefaatli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik, saat 19.00 ile 22.00 arasında vatandaşlarla buluşacak.

Açık havada sinema keyfi yaşatacak olan programda, çeşitli film gösterimleriyle vatandaşlara kültürel bir akşam sunulacak.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, “Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bağlı Gezen Sinema etkinliğiyle ilçemizde keyifli bir sinema akşamı yaşanacak. Tüm hemşehrilerimizi bu güzel kültürel buluşmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bozkurt, kültürel ve sanatsal etkinliklerin ilçedeki sosyal hayata katkı sunduğunu belirterek, benzer programlara desteklerinin süreceğini sözlerine ekledi.