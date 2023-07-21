İnceleme yapılan Sorgun Gevrek Göleti’nde depolanacak 2.66 hektometre küp su ile 843 hektar tarım arazisinin modern sistemlerle sulanmasına katkı sağlayacak. Gölet bu yıl içerisinde tamamlanmasıyla ülke ekonomisine kazandırılacak.

Yozgat ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor.

Çalışmaları devam eden Sorgun Gevrek Göleti’nin tamamlanması ile gölette depolanacak su ile 8 bin 750 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

Yüzde 90 fiziki gerçekleşme seviyesine ulaşılan göletin temelden yüksekliği 28 metre ve su depolama kapasitesi 2,66 milyon metreküp. Melike Aslı Arslan