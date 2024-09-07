Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihale edilen ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen Güneş Enerji Santrali (GES) Projesi, yurdun elektrik ihtiyacını sürdürülebilir bir kaynaktan karşılamasını sağlayacak.

Proje kapsamında, Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu'nda detaylı fizibilite çalışmaları yapılarak, santralin teknik altyapısının yurt koşullarına uygun hale getirilmesi hedeflendi.

Çalışmalar sonucunda, öğrencilerin yaşam alanlarıyla uyumlu bir şekilde kurulacak olan güneş panelleri, doğrudan yurda entegre edilecek.

Bu sayede, yurt hem çevre dostu bir enerji kaynağından faydalanacak hem de enerji maliyetlerinde ciddi oranda tasarruf sağlayacak.

Projeyle birlikte yurdun enerji ihtiyacı tamamen güneşten elde edilecek. Türkiye'nin yenilenebilir enerjiye olan ilgisinin arttığı bu dönemde, Yozgat'ta hayata geçirilen bu GES projesi, temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması açısından önemli bir örnek teşkil ediyor.

Dünya Bankası'nın finansman desteğiyle hayata geçirilen bu proje, yalnızca yurdun enerji giderlerini düşürmekle kalmayıp, aynı zamanda karbon ayak izini de azaltarak çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak.

Güneş Enerji Santrali'nin 2024 yılı sonuna kadar tam kapasiteyle devreye alınması planlanıyor.

Proje hayata geçtiğinde, Sürmeli Kız Öğrenci Yurdu’nun enerji giderlerinde büyük bir düşüş yaşanacak ve fazla enerji üretimi durumunda şehir şebekesine enerji sağlanması da mümkün olabilecek.

Böylece hem yurdun kendi ihtiyaçlarını karşılaması hem de enerji verimliliği açısından bölgeye katkı sunması amaçlanıyor.

Türkiye genelinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artış gösterdiği bu dönemde, Yozgat’taki bu adım, şehirdeki diğer kamu kuruluşları ve özel sektör için de örnek bir uygulama olarak dikkat çekiyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, öğrencilere çevre bilincinin kazandırılması ve yenilenebilir enerji teknolojilerinin önemi hakkında bilgilendirmeler yapılması da planlanıyor.