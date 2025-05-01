Meta'nın bünyesinde yer alan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya hizmet verirken, bazı eski telefon modellerine desteğini sonlandırma kararı aldı.

Kullanıcıların WhatsApp üzerinden mesajlaşmalarını sürdürebilmesi için cihazlarının güncel olması gerekecek.

Şirket, önümüzdeki aydan itibaren eski iPhone modellerinde WhatsApp'ın çalışmayacağına dair uyarı yaptı. Bu, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

ESKİ TELEFON MODELLERİNE DESTEK SONLANIYOR

WhatsApp, mevcut kullanıcı tabanının güvenliğini ve performansını artırmak amacıyla, eski telefonlarla uyumluluğunu sona erdiriyor.

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamaya göre, bazı eski nesil akıllı telefonlar, WhatsApp’ın yeni özellikleri ve güncellemelerini desteklemeyecek.

Bu cihazlar, yazılım güncellemelerinin ve güvenlik yamalarının yetersiz kalması nedeniyle, zamanla WhatsApp uygulamasıyla uyumsuz hale gelecek.

WhatsApp, kullanıcıların yeni sürüm özelliklerini ve güvenlik iyileştirmelerini alabilmeleri için cihazlarını güncellemelerini öneriyor.

Şirket, önümüzdeki aydan itibaren iOS 15.1 ve daha eski sürümlerde çalışan iPhone modellerine desteğini sonlandıracak.

Bu tarihten itibaren, WhatsApp kullanıcıları eski telefonlarda mesaj gönderebilecek ya da alabilecek, ancak uygulamanın sunduğu yeni özellikler ve güvenlik önlemlerinden faydalanamayacak.

HANGİ İPHONE MODELLERİ ETKİLENECEK?

WhatsApp’ın duyurusuna göre, 5 Mayıs 2025 tarihinden itibaren eski iPhone modellerinde WhatsApp çalışmayacak.

Bu tarihten sonra, iOS 15.1 ve daha eski sürümleri kullanan cihazlar, WhatsApp uygulamasını kullanamayacak. Etkilenen modellerin listesi ise şu şekilde:

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone 6 ve iPhone 6 Plus

Bu modellerde WhatsApp desteği sonlanacak ve kullanıcılar, uygulama üzerinden mesajlaşma gibi temel işlemleri gerçekleştiremeyecek.

Ayrıca, eski cihazlar, WhatsApp’ın yeni sürümlerini almayacak, bu da kullanıcıların güncel özelliklerden mahrum kalmasına neden olacak.

WHATSAPP’IN GÜVENLİK VE PERFORMANS İYİLEŞTİRME HAMLESİ

WhatsApp, güvenlik güncellemeleri ve yeni özelliklerin eski telefonlarla uyumlu olamayacağını belirterek, kullanıcılarını bu konuda bilgilendiriyor.

Şirket, kullanıcı deneyimini daha güvenli ve sorunsuz hale getirebilmek için, eski cihazlardan gelen uyumsuzluk sorunlarına çözüm bulmak amacıyla bu adımı atma kararı aldı.

WhatsApp’ın uygulama üzerinde yaptığı bu değişiklik, eski telefon kullanıcıları için büyük bir değişim anlamına geliyor.

Meta, güncel cihazlar üzerinde yeni özellikler ve güvenlik güncellemeleri ile platformu daha sağlam hale getirmeyi hedefliyor. Ancak, eski model telefonlar üzerinden WhatsApp kullanımının sonlanması, bazı kullanıcılar için ciddi bir zorluk yaratacak.

YENİ CİHAZLAR GEREKİYOR: KULLANICILAR NE YAPMALI?

WhatsApp’ın bu kararından etkilenen kullanıcıların, uygulamayı kullanmaya devam edebilmek için cihazlarını güncellemeleri veya daha yeni bir model satın almaları gerekiyor.

WhatsApp’ın eski telefonlarla uyumsuz hale gelmesi, platformun güvenliği ve kullanıcı deneyimi açısından önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Bu değişiklik, yalnızca eski telefon kullanıcıları için değil, teknoloji dünyasında genel olarak eski cihazların gücünün giderek azaldığını gösteren bir işaret.

Günümüzde, yazılım güncellemelerinin ve güvenlik iyileştirmelerinin önem kazanmasıyla birlikte, eski telefonların uyumsuz hale gelmesi kaçınılmaz bir gelişme olarak öne çıkıyor.

WhatsApp, eski telefon kullanıcılarını daha güvenli ve güncel bir platforma yönlendirmeyi amaçlarken, eski cihazları kullanan milyonlarca kişi için zorlu bir dönemin kapılarını aralıyor.

Meta, bu adımla daha güvenli bir dijital deneyim sunmayı hedeflese de, eski telefon kullanıcıları için WhatsApp'a erişim kaybı anlamına gelecek. Yeni nesil telefonlarla uyumlu kalabilmek için, kullanıcıların bu tarihe kadar cihazlarını değiştirmeleri gerekecek.