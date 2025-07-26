Uzmanlara göre bu sadece geçici bir sıcak hava dalgası değil, uzun vadeli kuraklık sinyallerinin de işareti.

Yozgat’ta Termometreler 35 Dereceyi Zorluyor

Yozgat’ta hafta boyunca hava sıcaklıkları 32 ile 35 derece arasında seyredecek. Gündüz saatlerinde kavurucu sıcaklıklar yaşanırken, gece saatlerinde ise çok fazla serinleme görülmeyecek gibi duruyor. Bu da özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için ciddi sağlık riski doğurabilir.

Su Seviyeleri Alarm Veriyor, Toprak Çatlıyor

Kırsal bölgelerde yapılan incelemeler, toprağın yüzeyinde çatlakların başladığını ve küçük su kaynaklarının çekildiğini gösteriyor. Tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, sulama imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle oldukça tedirgin. Bir çiftçi, “Haziran’da bu kadar kuruma olmazdı. Temmuz ortasında kuyudan zorla su çekiyoruz” ifadelerini kullandı.

Güneş Çarpmasına Dikkat! Uzmanlar Uyardı

Son bir haftada güneş çarpması şikâyetiyle acil servise başvuran hasta sayısında da ciddi artış yaşandı. Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkarak sıcak havaya maruz kalmak tansiyon, baş dönmesi, baygınlık gibi ciddi problemlere yol açabiliyor. Bol su tüketiminin yanı sıra açık renkli giysiler giymek, şapka ve güneş gözlüğü kullanımı da bu noktada ciddi rol oynuyor.

Beklenen Yağmurlar Gecikti

Meteoroloji kaynakları, bölgede en az 10 gün boyunca kayda değer bir yağış beklenmediğini belirtiyor. Uzmanlar ise, “Toprağın nem oranı düştü. Yağışsız geçen bu süreç, tarımsal üretimi ciddi anlamda etkileyebilir,” şeklinde uyarıda bulunuyor.

Yozgat Halkı Ne Diyor?

Vatandaş, “Eskiden yaz günleri sabah saatlerinde sıcak olurdu ama akşam serinlerdik sıcaklık düşerdi. Şimdi gece bile camı açıyoruz, sıcaklık gitmiyor” ifadelerine yer vererek iklimdeki değişime dikkat çekti.