Yahya Kemal Beyatlı olarak bilinen Ahmed Agâh, Türk edebiyatının önemli isimlerinden biridir. Şair, mütefekkir, yazar, siyasetçi ve diplomat olarak tanınan Beyatlı, Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin en büyük temsilcilerinden biridir. Şiirleri, Divan edebiyatı ile modern şiir arasında köprü işlevi görmüş ve bu sayede Türk edebiyatında önemli bir yer edinmiştir.

Ahmed Agâh, Türk edebiyat tarihinin dört aruzcusundan biri olarak kabul edilmektedir. Edebiyat dünyasında önemli bir etkiye sahip olmasına rağmen, yaşamı boyunca herhangi bir kitap yayımlamamıştır. Ayrıca, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti döneminde milletvekilliği ve çeşitli bürokratik görevlerde bulunarak siyasi ve idari alanlarda da etkili olmuştur.