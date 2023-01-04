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Veriler açıklandı

04 Ocak 2023 Çarşamba 02:17
Veriler açıklandı

Yozgat İl Nüfus Müdürlüğü, 2022 yılı verilerini açıkladı. 
İl Nüfus Müdürlüğü tarafından 2022 yılında kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvuru işlemlerinin yanı sıra ölüm, doğum, evlenme ve boşanma işlemlerinin verileri açıklandı.
Açıklanan verilere göre 2022 yılında 58 bin 34 kimlik kartı, 25 bin 640 sürücü belgesi ve 14 bin 190 pasaport başvurusu yapılırken 31 bin 77 kişi ise kimlik kartlarına sürücü belgelerini ekledi.
2022 yılında toplam 97 bin 864 vatandaşa hizmet verdiklerini belirten İl Nüfus Müdürü Mehmet Şen, “İl Nüfus Müdürlüğü olarak birçok işlemlere bakıyoruz. Kimlik kartı, sürücü belgesi ve pasaport başvuru işlemleri yapmış olduğumuz en çok işlemler arasında yer alıyor. Bunun yanı sıra ölüm işlemleri, doğum işlemleri, evlenme işlemleri ve boşanma işlemlerine de bakıyoruz. İlimiz ve ilçe nüfus müdürlükleri tarafından 2022 yılı içerisinde 5 bin 730 doğum, 2 bin 819 evlenme, 2 bin 508 ölüm ve 30 bin 635 adres tescil işlemi yapıldı. Bizler vatandaşlarımıza hizmet vermek için buradayız. Elimizden gelen hizmetin en iyisini yaparak personellerimiz ile birlikte hizmet vereceğiz.” ifadelerini kullandı.
YENİ UYGULAMALAR BAŞLATILDI
2022 yılında yeni uygulamalarında devre girdiğini söyleyen Şen, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından nüfus müdürlüklerinin iş yükünü azaltmak ve vatandaşların işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla “Nüfusmatik”lerin hayata geçirildiğini ifade etti. 
10 Ocak 2022’de 50 ildeki nüfus müdürlüklerinde hizmet vermeye başlayan ve daha sonra ülke geneline yaygınlaştırılıp 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye devam eden nüfusmatikler hakkında bilgi veren Şen, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde Nüfus Müdürlüklerine gelen vatandaşların nüfusmatiklerden işlem yapabileceğini kaydetti. 
Nüfusmatikle yapılabilecek işlemlere değinen Şen, “15 yaş altı kişilerin kimlik müracaatları yapabiliyor. Çünkü 15 yaş altından parmak izi alınmıyor ve fotoğraf da mecburi değil. Ama fotoğraf eklemek isteyenler bize müracaat etmeleri gerekiyor. Fotoğrafını alıp biz tarıyoruz.” diye konuştu.
Nüfusmatikle sürücü belgesinin değişimi için müracaatta yapılabildiğine değinen Şen, “Vatandaşlar sürücü belgesini değiştirme istediklerinde sağlık raporunu almak şartı ile oradan da müracaat yapabiliyor. Kimliğe sürücü belgesini de yükleyebiliyor.” dedi. 
»Selma Şahin 

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