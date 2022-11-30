Öğrencilerin kendi ilgi alanları, becerileri ve tercihlerine en uygun kariyer yolunu belirleyebilmeleri için farklı ve profesyonel bakış açılarından faydalanabilmesi, kariyerlerine dışarıdan bakma şansı yakalayabilmeleri amacıyla düzenlenen festivalde öğrenciler iş başvuru süreçlerini öğrenme, iş mülakatlarını yönetebilme, firma ve sektörleri tanıma fırsatı yakalayacaklar. Toplamda üç gün sürecek festivalde üniversite sanayi bütünleşmesinin yanı sıra kamu ve özel sektörden uzman isimler öğrencilerle buluşacak.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Bozok Kariyer Fest’e Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Yücel Güney, Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen, Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doçent Dr. Sümeyra Gazel, fakülte dekanları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Festivale katılacak firma temsilcileri, yüzlerce öğrenci ve mezunun iş ve staj başvurularını alarak onların iş hayatına katılmalarına, kariyerlerinin yol haritasını çıkarmalarına ve kariyer hayatlarında fark yaratmalarına olanak sağlayacak.

Kariyer Fest açılış konuşmasını yapan Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doçent Dr. Sümeyra Gazel Bozok Kariyer Fest’i ilk kez yapmanın heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Gazel, “Biz sizlerin kariyer gelişimine ışık tutmak sizlerin kariyer noktasında adımlarını sağlam atmanıza yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için biz kariyer festivalleri, kariyer fuarları, paneller ve söyleşiler düzenliyoruz. Dolayısıyla bu etkinliklerle hedefimiz sadece son sınıf öğrencilerin kariyer gelişimlerine yardımcı olmak değil bu bilinci çok önceye taşımaktır. Sizler bu bilinci ne kadar erken kazanırsanız o kadar çok başarı hikayesi kaleme almış oluyorsunuz. Kariyer Fest’e dinleyeceğiniz bir konuk, bir başarı hikayesi, bir cümle gelecek planlarınızda sizlere çok daha geniş ufuklar açacaktır. Kendi kanatlarınızla özgür uçmak istiyorsanız, hayatınızı kendiniz kurgulamak istiyorsanız kariyer korkularınızı yenmek istiyorsanız doğru ve başarılı bir kariyer hedefiyle bunu başarabilirsiniz.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bozok Kariyer Fest’i öğrencilerimizin kariyer planları ve geleceklerini inşa etme noktasında büyük bir yatırım olarak gördüklerini dile getirerek geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin hayallerini yeşertecek ve hayata geçirecek önemli dokunuşlarda bulunması anlamında festivalin önemine vurgu yaptı.

Karadağ, konuşmasının devamında: “Biz Kararlılıkla Başarıya… sloganıyla yola çıkarken inanmak başarmanın yarısı özdeyişinden hareketle inanan kişi her ne istiyorsa gayretiyle çabasıyla hedeflerine ulaşır diye düşündük. Hayatın bütün süreçlerinde ve akışlarında başarı hikayelerinin kişilerde hedefe ulaşmada azme iradeye ve kararlılığa dönüştüğüne şahit olmuş bu karalığın ise önemli başarılara götürdüğünü gözlemlemişizdir. Bu ülkenin yarınları ve geleceği sevgili gençler bu ülkenin yarınlarının daha müreffeh ve güçlü olması için bizlerden çok daha donanımlı olmak zorundasınız. Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında kendi hayallerinize ve hedeflerinize daha kolay ulaşmak için sizlerin hayat çizgilerine yön vermek ve kariyer hedeflerinizde sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Bu sizleri geleceğe de hazırlamanın bir sürecidir. Hayallerinizi güçlü bir şekilde geleceğe aktarmanız adına bu festivalin önemli olduğunun altını çizmek istiyorum. Kariyer etkinliklerinin amaca yönelik gençlerimizin hayallerinin yeşermesine yönelik gençlerimizin kariyer planlamalarının doğru yapılmasına yönelik güzel bir etkinlik olmasını diliyor ORAN Kalkınma Ajansı'na ve başarı hikayeleri ve tecrübelerini paylaşacak olan değerli katılımcılara çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmaların ardından moderatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Sevil Zengin’in yaptığı Kamu Sektörü konulu ilk oturumda İçişleri Bakanlığı Strateji Daire Başkanı Dr. Muhammed Serkan Şahin, Ticaret Bakanlığı Ticaret Başmüfettişi Deniz Okan Savaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı: Hazine ve Maliye Uzmanı Serkan Güney, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Bakanlık Şube Müdürü Mücevher Coşkun Danacı ve Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Ümit Serdar Erol, Milli Savunma Bakanlığı: Milli Savunma Uzmanı Sedat Karaman Milli Savunma Uzman Yardımcısı Şennur Demirci Yılmaz Milli Savunma Uzman Yardımcısı Gözde Başkaya öğrencilere kariyer hedefleri ve izleyecekleri yol haritasına ilişkin bilgiler aktardı.

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