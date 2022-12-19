SOKAK RÖPORTAJLARI

Mehmet Ünal

Muhabir: Yeni çıkan kanuna göre Aralık ayı sonuna kadar evcil hayvanlara çip takılması zorunlu hale geldi. Taktırmayanlara cezai işlem uygulanacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Mehmet Ünal: Doğru bir uygulama. Evcil hayvanlara çip takılacak ki sahibi kim bilinecek. Vatandaş kim kimin hayvanı bunu bilebilecek. O yüzden çok güzel bir uygulama. Uymuyorlarsa cezasını ödesinler.



Haşim Taput

Muhabir: Yeni çıkan kanuna göre Aralık ayı sonuna kadar evcil hayvanlara çip takılması zorunlu hale geldi. Taktırmayanlara cezai işlem uygulanacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Haşim Taput: Bence çok iyi bir uygulama. Yazık! Hayvanları besliyorlar besliyorlar sonra da işlerine gelmeyince sokağa bırakıyorlar. Hayvanlar perişan oluyor. Herkes evinde beslediği hayvanlara bu uygulama sayesinde bakarlar. Hayvanlar adına çok iyi olur. Güzel bir kanun. Devam etmesini diliyoruz. İnşallah hep uygulanır. Evcil hayvan besleyen ve beslemeyen belli olsun. Hayvanı kapısının önünde tutuyor ama bakmıyor. Sonra götürüp yollara bırakıyor ya da araziye bırakıyorlar. Hayvanlar perişan oluyor, aç kalıyor. Böyle olursa herkes sahiplenir sokağa bırakmazlar. Faydalı olur o yüzden güzel bir şey.



Ethem Baştürk

Muhabir: Yeni çıkan kanuna göre Aralık ayı sonuna kadar evcil hayvanlara çip takılması zorunlu hale geldi. Taktırmayanlara cezai işlem uygulanacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ethem Baştürk: Tasarıyı biliyoruz. 6’ncı ayda sunuldu ve kabul edildi. Satış belgesiyle birlikte ek olarak sunuldu. Mantıklı ve doğru bir uygulama. Takibi daha kolay olacak. Hayvanlara ne yapıldığına dair. Çip deyince bazı insanlar yanlış anlayabiliyor. Hayvanı takip edebileceği bir cihazın üzerinde olduğunu düşünüyor. Aslında öyle değil. Veterinerler Odasının veterinerler hekimleri, kimlikle yaptığı sistemi tamamıyla Türkiye’deki bütün veterinerlerin kimlikteki çip numarasıyla girdiği zaman hayvana ne yapıldığını, bu zamana kadar hangi aşıların olduğunu, hangi tarihlerde olduğunu kontrol altına alabilme ve takip edebilme adına yapılmış bir sistemdir. Yalnız ben bu sistemin yalnızca ev hayvanları için değil sokak hayvanları içinde yürürlükte ya da bunun zorunlu bir yaptırılmasını düşünen, talep eden bir işletme sahibiyim. Sokaktaki hayvanlarımızda aynı şansı, ilgiyi ve fırsatı olmalı. Onlarda da yapılması gerektiğini düşünen bir fikre sahibim. Yani evimizdeki hayvanlara ne yapıldığını biz biliyoruz. Ne yaptırdığımızı da biliyoruz. Rutin olarak aşılarını, tedavilerini biliyoruz. Veteriner hekimlerin uygulamış olduğu tedavilerin tamamı bu sistemde görülebiliyor. Hekimler arası. Ama bu sistemin hayata geçirilme amacı bence sokak hayvanları olmalı. Çünkü mantıklı düşündüğümüz zaman şöyle bir şey çıkıyor ortaya; siz yolda yürüyorsunuz ve bir hayvan size saldırdı. Hayvanın ne aşısı, ne kontrolü var, o zamana kadar ne yapılmış. Bunun bilgisi yok. Ama evimizde biz biliyoruz yani kuduz aşısı mı yaptırıyoruz, karmalarını mı yaptırıyoruz, mantar aşısı mı yaptırıyoruz. Bunu zaten biz biliyoruz. Gönül rahatlığıyla o hayvanlarla evde, o ortamda vakit geçiriyoruz. Ama sokak hayvanları için bu takibatın dışarda kalması, ilgili kurumların bu ilgiyi neden sokak hayvanları için yapmadığını sorguluyor ve o kısmından dolayı biraz rahatsızlık duyuyorum. Bu uygulamadaki ana sebebin sokak hayvanları olduğunu düşünüyorum. Diğer hayvanlar içinde tabi ki önemli bir uygulama ama öncelik sokak hayvanları olmalı. Bu şekilde düşünüyorum.



Hattuç Koçak

Muhabir: Yeni çıkan kanuna göre Aralık ayı sonuna kadar evcil hayvanlara çip takılması zorunlu hale geldi. Taktırmayanlara cezai işlem uygulanacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hattuç Koçak: Bence çok faydalı bir uygulama. Zaten son çıkan haberlerde, Konya’daydı sanırım. Köpeklere yapılan eziyeti gördük ve çok üzüldük. Bence çok olumlu bir haber ve çip takılmalı da. Bu sayede hayvanlara uygulanan şiddetin azalacağını düşünüyorum. Sonuçta çip takılacak ve onlara bir zarara geldiğinde herhalde önlenebilir.



Ayşe Kepez

Muhabir: Yeni çıkan kanuna göre Aralık ayı sonuna kadar evcil hayvanlara çip takılması zorunlu hale geldi. Taktırmayanlara cezai işlem uygulanacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ayşe Kepez: Bence de cezai işlem uygulanmalı ki belki bundan korkarlar ya da çekinirler. Bizim milletimizin biliyorsunuz para konusunda biraz daha hassas. Belki hayvanlara o yüzden zarar vermezler. Daha iyi olur o yüzden bence hayvanlara çip takılmalı. Hayvanlar bu sayede bence sokakta daha rahat dolaşabilir ya da ölmezler. Ben böyle düşünüyorum.



Yusuf Çetiner

Muhabir: Yeni çıkan kanuna göre Aralık ayı sonuna kadar evcil hayvanlara çip takılması zorunlu hale geldi. Taktırmayanlara cezai işlem uygulanacak. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Yusuf Çetiner: Bence olumlu bir durum bu. Çünkü insanlar önce hayvanları sahipleniyor sonra bakamadıkları için sokağa bırakıyorlar. Buda sokak hayvanlarının sayısının artmasına sebep oluyor. Bu yüzden olumlu bir uygulama olduğunu ve bu olumsuz durumu düzelteceğini düşünüyorum.