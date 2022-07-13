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Şehit ailelerine ziyaret

Akdağmadeni ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi.

13 Temmuz 2022 Çarşamba 02:11
Şehit ailelerine ziyaret

Akdağmadeni ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi. Kaymakam Fatih Topuz, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Tarık Lök ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Aslan Demirkazan Kurban Bayramı münasebetiyle şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Şehit ailesi ziyaretlerinden sonra Akdağmadeni Belediyesi İtfaiye Amirliği, İlçe Jandarma Komutanlığı, Akdağmadeni Devlet Hastanesi, Bölge Trafik İstasyon Denetleme Amirliği ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ziyaretlerini gerçekleştiren Kaymakam Topuz ve Belediye Başkanı Yalçın, görevleri başında olan kurum amirleri ve personellerle bayramlaşarak kolaylıklar diledi. »Haber Merkezi

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Şehit Ailelerine Ziyaret
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