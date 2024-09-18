Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Gaziler günü münasebetiyle Kıbrıs gazisi Mustafa Öztürk ve ailesini evinde ziyaret etti.

Gazi Mustafa Öztürk ve ailesiyle samimi sohbet gerçekleştiren Genel Sekreter Yılmaz gazi ve ailesine duyduğu saygı ve minneti ifade etti.

Genel Sekreter Yılmaz yaptığı açıklamada, "Vatanı için canlarını siper eden kahraman gazilerimiz milletimizin bize emanetidir. Millet olarak her zaman onların yanındayız” ifadelerini kullandı.