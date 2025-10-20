Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz, 94 bin 500 lira promosyon ödemelerinin kısa sürede hesaplara yatacağını söyledi.

Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, kurum personeliyle bir araya gelerek 2025 yılı yatırım çalışmaları, promosyon anlaşması ve yeni spor faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Genel Sekreter Nazif Yılmaz, toplantıda 2025 yatırım yılı kapsamında sahada özveriyle çalışan tüm personele teşekkür ederek, yakın zamanda Yapı Kredi Bankası ile imzalanan promosyon anlaşmasının hayırlı olmasını diledi.

Yılmaz, “Kurumumuz çalışanlarının emeklerinin karşılığını en iyi şekilde alabilmesi için önemli bir adım attık. Anlaşma kapsamında personelimize kişi başı 94 bin 500 lira tutarında promosyon ödemesi yapılacak. Ödemeler kısa süre içerisinde hesaplara yatırılacak.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, personele bir müjde daha vererek, Yozgat İl Özel İdare Spor Kulübü faaliyetlerinin kapsamına bu yıl ata sporu güreşin de ekleneceğini söyledi.

Yılmaz, “Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. İl Özel İdare Spor Kulübümüzün faaliyetleri arasına bu yıl güreş branşını da dahil ediyoruz. Tüm personelimizi bu yeni takımımızı desteklemeye davet ediyorum” dedi.

Genel Sekreter Yılmaz, İl Özel İdaresi’nin bugüne kadar birçok önemli yatırım ve hizmeti hayata geçirdiğini hatırlatarak, başarının ekip ruhu sayesinde geldiğini vurguladı.

Yılmaz, “Her bir personelimizin katkısı, Yozgat’a yapılan hizmetlerin kalitesini artırıyor. İl Özel İdaresi olarak birlik, özveri ve hizmet anlayışıyla çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.