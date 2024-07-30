Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz, Lök köyü yolunda incelemelerde bulundu.

Genel Sekreter Nazif Yılmaz, 2024 yılı Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ve İl Özel İdaresi yatırım programı kapsamında 1. kat asfalt kaplama yapılması planlanan Lök köyü yolunda reglaj, sıkıştırma, altyapı ve yol iyileştirme çalışmaları yürüten ekipleri ziyaret etti.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hüseyin Ahi’den çalışmalar hakkında bilgi alan Genel Sekreter Yılmaz yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu hizmetlerin ilimize yapılmasında desteklerini esirgemeyen, Valimize, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.