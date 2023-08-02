Adalet Bakanı ve Hâkimler ve Savcılar Kurulu Başkanı Yılmaz Tunç tarafından ataması yapılan Atila Öztürk, Hâkimler ve Savcılar Kurulunda düzenlenen devir teslim töreni ile Seyfi Han’dan görevi devralarak yeni görevine başladı.

Atila Öztürk kimdir?

1972 yılında Yozgat ili Çekerek İlçesinde doğdu. İlköğrenimini ve Ortaöğrenimini Kazankaya İlkokulunda tamamladı. 1987–1990 yılları arasında Gümüşhane Mareşal Çakmak Öğretmen Lisesinden mezun oldu. 1990–1994 yılları arasında ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Mesleğe Yozgat Hâkim Adayı olarak başladı. Sırasıyla; Şanlıurfa Hâkimliği, Beylikova Hâkimliği, İskilip Hâkimliği, Burhaniye Hâkimliği, Gaziosmanpaşa Hâkimliği ve İstanbul Hâkimliği görevlerinde bulundu. 2018 yılında Bakırköy İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Üyesi olarak, 2019 yılında Bakırköy İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerine getirildi.

2023 yılı Temmuz ayında HSK Genel Sekreterliğine atanmış olup halen görevine devam etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Haber Merkezi