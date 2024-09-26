Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) eski Genel Müdür Yardımcısı Şerafettin Üstünkol, uzun süredir mücadele ettiği akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. 81 yaşındaki Üstünkol, kariyeri boyunca maden mühendisliği alanında önemli görevlerde bulundu.

1946 yılında Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde doğan Üstünkol, 1971 yılında ODTÜ Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. TTK'da maden mühendisi ve işletme müdürlüğü görevlerinden sonra Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna kadar yükseldi. Üstünkol, daha sonra Barutsan Genel Müdürlüğü ve çeşitli bakanlık müşavirliği görevlerinde de bulundu.

Aynı zamanda Ankara Maden Yüksek Mühendisleri Derneği ve Ankara Zonguldaklılar Derneği başkanlıklarını yapan Üstünkol, "Eşekten Uçağa" adlı kitabında meslek hayatındaki anılarını kaleme almıştı.

Üstünkol'un cenazesi, 26 Eylül Perşembe günü ikindi namazının ardından Ankara Karşıyaka Cami’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Vefatı, ailesi ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı.