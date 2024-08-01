Bu kapsamda Konya, Yozgat, Sivas, Erzurum, Samsun ve Çorum başmüdürlüklerinde hinterlandında yer alan iş yerlerinde incelemelerde bulunan Genel Müdür Güldal, personelden iş ve işlemlere ilişkin bilgiler alırken üreticilerle de görüşerek alım faaliyetleriyle ilgili kanaatlerini edindi.

Güldal, incelemelerinde randevuların açık olduğu, randevu gerçekleşme oranının yüksek seyrettiği, alımların yoğun bir şekilde devam ettiği, kapasite ve depolama yönüyle herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı ve ürün kalitesinin iyi seviyede olduğuna dair bilgiler aldı. Son üretici gelene kadar alımların devam edeceğini belirten Güldal bereketli bir hasat sezonu temennisinin yanı sıra personelimize teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretlerinde üreticilerle de bir araya gelen Genel Müdür Güldal alımlar ve ödemelerle ilgili bilgiler aktararak kendisine yöneltilen soruları cevapladı. Üreticiler Genel Müdürümüze, yenilenen randevu sistemi ile erken ödemelerden dolayı memnuniyetlerini ve TMO’ya duydukları güveni ifade ettiler.

Güldal, programı kapsamında ayrıca Konya Ticaret Borsası, Kulu Belediye Başkanlığı, Sivas Ticaret Borsası, Sivas Ziraat Odası, Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Erzincan Belediye Başkanlığı, Tokat Belediye Başkanlığı, Tokat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tokat ve Zile Ticaret Borsalarını ziyaret etti. Yapılan görüşmelerde hasat sezonu, hububat alım uygulamaları, dış ticaret tedbirleri, piyasalardaki gelişmeler, tarımsal destekler ve zirai faaliyetler gibi konularda değerlendirmelerde bulunuldu. Güldal görüşmelerde alım faaliyetlerimize sağlanan katkılardan dolayı teşekkürlerini dile getirdi.