Balta, DSİ tarafından tarımsal sulama amacıyla inşa edilen Gelingüllü Barajı’nın, bölgedeki yaban hayatı için de kritik bir yaşam alanına dönüştüğünü belirtti.

Genel Müdür Balta yaptığı açıklamada, “Gelingüllü Barajı, sulama altyapısı açısından tarım sektörüne büyük katkı sağlarken, aynı zamanda doğal yaşam alanlarının korunmasına da hizmet ediyor. Barajın oluşturduğu su birikintileri ve çevresindeki ekosistem, flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türü için güvenli ve besleyici bir ortam sunuyor” ifadelerini kullandı.

Balta, DSİ’nin projelerinde sürdürülebilirlik ve ekolojik dengeyi gözettiğinin altını çizerek, “Su kaynaklarımızı yönetirken, sadece insan ihtiyaçlarını değil, doğal yaşamı da ön planda tutuyoruz. Gelingüllü Barajı örneği, bu hassas dengenin başarılı bir şekilde kurulduğunu gösteriyor. Bölgede tarımsal sulamanın artırılması hedeflenirken, yaban hayatı için yeni yaşam alanları oluşturmak da önceliklerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Yozgat bölgesinde ekolojik çeşitliliğin artmasına katkı sağlayan bu tür projelerin, hem ekonomik kalkınmaya hem de çevrenin korunmasına hizmet ettiğini belirten Balta, “Bu tür projelerle geleceğe daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.