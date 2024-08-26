Yozgatlı Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, bir gün içerisinde, kendi ağırlığının birkaç katı zararlı böcek tüketen kuşlar, ormanların korunmasında ve salgın haline gelen zararlı böceklerle mücadelede önemli bir rol oynadığını söyledi.

OGM Genel Müdürü Bekir Karacabey, Yozgat dahil 81 ilde 2024 yılı sonu itibarıyla, 37 bin 700 adet kuş yuvası asılacağını bildirdi.

Ormanlarda böcek larvalarıyla beslenen sığırcık gibi kuş türleri, ormanlardaki böcek zararını hissedilir derecede azalttığını dile getiren Genel Müdür Karacabey, “Bazı kuş türleri ise kendileri tohum, meyve ve tomurcuklarla beslenirken, yavrularının protein ihtiyacını böcek ve larvalarla karşılamaktadır. Bu nedenle bu tür kuşlar, ekosistemin dengesi açısından büyük öneme sahiptir” dedi.

Genel Müdürü Karacabey yaptığı açıklamada, “Böcek popülasyonlarının arttığı bölgelerde, uygun şartlar sağlandığında, kuş türlerinin de buna paralel olarak artış gösterdiği gözlemlenmektedir. Orman Genel Müdürlüğü olarak, böcek popülasyonunu dengelemek için böcekçil kuşların korunmasına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalar arasında; kışın kötü hava koşullarında kuşların yemlenmesi, faydalı kuşların düşmanlarına karşı mücadele edilmesi, kuşların yuva yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ‘kuş koruma ağaçları’ olarak adlandırılan, fazla dallı ağaçların gençleştirme sahalarında hektar başına üç adet yaşlı ağaç bırakılması ve böcek yiyen kuşlar için uygun noktalara kuş yuvaları asılması yer almaktadır. Kuş yuvalarının ormanlara asılması, baştankara, sığırcık, ibibik gibi orman zararlılarıyla beslenen kuşların yuva yapmalarını, ormanlara yerleşmelerini ve korunmalarını sağlamak amacıyla yapılmakta. Bu kapsamda, ekosistemin korunması ve ormanlara zarar veren böceklerle biyolojik mücadele çerçevesinde her yıl ortalama 50 bin adet suni kuş yuvasını ormanlara yerleştiriyoruz. ​​​​2003-2023​ yılları arasında, 643 bin 267 hektarlık ormanlık alanda, böcek zararlılarıyla biyolojik mücadele amacıyla toplam 2 milyon 26 bin 704 adet kuş yuvası ormanlara asılmıştır. 2024 yılı sonu itibarıyla, 37 bin 700 adet kuş yuvası​​ ormanlarımıza asılacak”

ifadelerini kullandı.