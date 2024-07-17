TFF 3. Liginde mücadele edecek olan Yozgat Bozokspor'un yönetiminde yer almak ve destek vermek isteyen STK'lar, iş insanları, esnaflar ve vatandaşlardan oluşan bir grup, genel kurul öncesinde Vali Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette, Yozgat Bozokspor'un yol haritasının çizilmesi konusunda fikir alışverişi yapıldı.

Vali Özkan, Yozgat Bozokspor'un Yozgat için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, "Yozgat Bozokspor, şehrimizin gurur kaynağıdır. Takımımızın başarısı için her zaman gereken desteği sağlayacağız. Amacımız, Yozgat Bozokspor'u daha da ileriye taşımaktır" dedi.

Vali Özkan, seçilecek olan yeni yönetime başarılar dileyerek, Yozgat Bozokspor'a verdikleri desteklerden dolayı STK'larımıza, iş insanlarımıza, esnaflarımıza ve Yozgat halkına teşekkür etti.