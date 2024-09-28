Başkan Ömer Aydoğmuş, Yozgat’taki tüm sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin katılımı ile toplantı yapılması çağrısı yaptığını anımsattı.

Başkan Aydoğmuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Geçen hafta Bozok Spor ile Ordu Spor maçı sonrası kulüp başkanı Bahadır Yılmaz beye, yönetimine ve futbolcu kardeşlerime mücadele ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür etmiştim. Yaptığım açıklamada ayrıca Bozok Spora sahip çıkılmadığını dile getirerek; Yozgat Bozokspor’un sahipsiz kaldığını, takıma sahip çıkmak için Siyaseti Futbola karıştırmadan Yozgatlı İşadamlarımız esnaflarımız ile Ticaret odası, Esnaf odası Şoförler odası, Ticaret Borsası, Mali Müşavirler, Makine Mühendisleri, Veteriner odası ile Ziraat Odası gibi sivil toplum kuruluşlarının davet edildiği bir toplantı yapılarak takıma maddi destekte bulunulması konusunda çalıştay hazırlanmasını teklif etmiştim.”

“İL BAŞKANLARI TOPLANTISI OLMUŞ”

Aydoğmuş, “Gördüğüm kadarıyla yaptığım açıklama yanlış anlaşılmış, bahsettiğim hiç bir kuruluş davet edilmeden Vali Beyin başkanlığında sadece AK Parti ve MHP il başkanları yöneticiler ve milletvekillerinin katılımı ile valilikte bir toplantı yapılmış. Yozgat ilinde bulunan diğer siyasi parti başkanları maalesef davet edildiğini gördük. Valilikte yapılan bu durum gösteriyor ki toplantı Bozokspor’un geleceği dışında Cumhur İttifakı üyesi MHP ve AK Parti’nin İl Başkanları toplantısı olmuş” ifadelerini kullandı.

“BOZOK SPOR KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİL”

Aydoğmuş, “Buradan tekrar şunu söylemek istiyorum. Bozokspor’un geleceği için toplanın siyaset için değil. Bakınız bu tutumunuz takımı bir adım öteye götürmez. Bozokspor üzerinde siyaset yapıp sonra Kulübü maddi manevi yalnız bırakmanız Yozgat halkına ve Bozok spora karşı yapılan büyük haksızlıktır. Bozokspor kimsenin arka bahçesi değildir” dedi.