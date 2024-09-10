Türk Büro Sen Yozgat Şube binası düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Defterdar Osman Koçaş, Sosyal Güvenlik Yozgat İl Müdürü Ercan Kaymaz, Yozgat Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş ve sendika üyeleri katıldı.

“BOZOK YAYLASINA GELMEKTEN MUTLUYUM”

Açılışta bir açıklama yapan Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, “Yozgat şubemize tapusunu ve mülkiyetini aldığımız sendika büromuzun açılışı için Yozgat’a geldik. Bozok yaylasına gelmekten Yozgat’ın yiğit insanlarıyla bir arada olmaktan çok mutluyum. Hepimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye Kamu Sen 32 yıl önce Türkiye sevdamız ekmek için kavgamız, bizim ilkemiz önce ülkemiz diyen milli menfaatleri şahsi menfaatlerin önüne koyan şerefli Türk memurları tarafından kurulmuş 32. Yılında da büyüyerek güçlenerek yoluna devam eden milli sivil toplum kuruluşudur” dedi.

“BİZ GÜNÜ BİRLİK TEŞKİLAT DEĞİLİZ”

Genel Başkan Günay, “Birçok sendika, birçok sivil toplum kuruluşu var. Türkiye Kamu Sen’in, Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların diğer sendikalardan ayıran bir özelliği var. Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların en önemli özelliği bütün meselelerde ve bütün konularda milli meseleyi en öne koymak. Ülkemiz, devletimiz olmazsa neyin sendikacılığını yapacağız, neyin memuriyetini yapacağız anlayışıyla hareket ediyoruz. Diğer sivil toplum kuruluşu ve sendikalara saygımız var onlar düşmanımız değil sadece rakibimiz ama aramızda fark var. Farklılığımız bayrağımız, devletimiz, resmi dilimiz bunlar bizim hassasiyetimiz. Bütün konuları tartışabilir ama bayrağımızı, devletimizi, resmi dilimiz olan Türkçeyi tartışırız. Kutsal bir davamız dünya durdukça Türk milletini, Türk devletine sahip çıkmak, Türk milletini ve Türk devletini yaşatmak. Bizler günü birlik teşkilat değiliz, bizler sıradan bir teşkilat değiliz. Türk milleti tarih durdukça, dünya durdukça var olacak” ifadelerini kullandı.

Türk Büro Sen Yozgat Şube Başkanı Hacı Turan Başkal ise “Sendika büromuzun açılışına katılan herkese teşekkür ediyorum. Yeni hizmetlere faydalı olacak yeni yerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cenabı Allah üyelerimize, memurlarımıza faydalı hizmetler vermeyi nasip etsin” diye konuştu.