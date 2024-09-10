Genel Başkan Taşkın, YÖK’ün, üniversite Rektörlüklerine 20 Şubat 2024 tarihinde 12461 sayılı yazı göndererek “657 sayılı kanun kapsamında görev yapan aynı unvanlı memurların yükseköğretim kurumları arasında karşılıklı naklen atanmalarının bilgi işlem teknolojileri kullanılarak kolaylaştırılması konusunda taraflarla birlikte çalışma yapılacaktır” denilmesine, bu yazı kapsamında çalışanlardan tercihleri alınmasına rağmen bugüne kadar bir ilerleme kaydedilmediğine dikkat çekerek, üniversite hastanelerinde çalışanların mağdur olduklarının altını çizdi.

Taşkın yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Üniversite hastanelerinde çalışanların tayin ve nakil işlemleri nedeniyle yaşadıkları sıkıntıların bir an önce çözülmesi taraftarıyız. Konuyla ilgili çok defa basın açıklaması yaparak ilgililerin dikkatlerini bu noktaya çektik. 657 sayılı Kanuna tabii memur unvanlı personelin naklen tayini için 28 Şubat 2024 tarih ve 29 sayılı yazımızla YÖK’ten, ‘Üniversiteler Arası Atama ve Yer değişikliği Yönetmeliği’ çıkarılması talebimizi yineledik. Bu konunun ihmal edilecek, ötelenecek yanı kalmadı. Üniversite Hastanelerinde 657 sayılı Kanun kapsamında görev yapan idari personelin naklen tayin konusundaki mağduriyetlerinin YÖK’ün yazısına rağmen çözülemediği görülmektedir. YÖK’e bir kez sesleniyor ve bu mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz. Üniversite hastanelerinde çalışanların moral ve motivasyonlarının bozulması nedeniyle kurum aidiyet duygusu zedeleneceğinden iş veriminin düşeceği aşikârdır. Anayasa ile güvence altına alınan aile bütünlüğünün korunması açısından tayin, nakil, becayiş ve eğitim durumları gibi nedenlerle kurum değişikliği talep edenlerin bu talepleri yerine getirilmelidir. Söz konusu sorunun çözülebilmesi için ‘Üniversiteler Arası Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği’nin acilen düzenlenmesi gerekmektedir. Sendika olarak bu konunun takipçisi olacağız ve ilgililerin dikkatini çekmeye devam edeceğiz.”