Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladığına dikkat çeken Taşkın, “TÜİK bizi yine şaşırtmadı ve memurun ve emeklinin cebinden almaya devam etti” ifadelerini kullandı.

Necip Taşkın, haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından şu açıklamayı yaptı: “TÜİK’e göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60, aylık yüzde 1,64 arttı. ENAG ise aylık yüzde 4,27, yıllık artışı ise yüzde 113,08 olarak açıkladı. Çarşının pazarın, marketlerin fiyatları ortada iken TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarına inanmamızı kimse bizden beklemesin. Bilindiği gibi memur ve emeklinin maaş zamları enflasyon rakamlarına göre tespit ediliyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına göre 6.5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşına Temmuz ayında yüzde 19.31 zam yapılacak. Açıklanan rakamlarla birlikte memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlarla önümüzdeki kışı geçirebilmeleri mümkün değil. Akaryakıta gelen zamla birlikte iğneden ipliğe her şeye zam gelecek. Elektrik ve doğalgaz zammı kapıda. Gıda fiyatlarında günlük etiket değişiyor. Yüzde 25 olan kira artış oranı kalktı. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan memur ve memur emeklilerinin bırakın gıda, ulaşım, eğitim, elektrik, doğalgaz gibi giderlerini karşılamayı, kiraya bile yetişemeyecekler. En düşük 36 bin lira ile bir memur nasıl geçinsin? Bunu birileri bize açıklasın. Bu maaşla yaşamaya çalışmanın doğal sonucu açlık, hastalık ve yoksulluktur. Soruyorum; memur ve emekliden kırparak mı enflasyon düşürülecek? Daha da kötüsü enflasyon karşısında geçinememek ve yoksullaşmak ahlaki bir sorun olarak karşımıza çıkar ve ahlaki çözülmeyi tetikleyerek toplumu yozlaştırır. Dolayısıyla dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerine yoksulluk sınırının üstünde maaş verilerek insanca yaşaması sağlanmalıdır.”