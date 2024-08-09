Önceki gün akşam 19.40 sularında Van Dursun Odabaş Tıp Merkezi Çocuk Cerrahisi Servisinde nöbetçi hemşireye bir hasta tarafından yapılan saldırıda hemşirenin burnunun kırıldığını belirten Taşkın, “Van Yönetim Kurulu Üyemize geçmiş olsun diyoruz. Allah’tan acil şifalar diliyoruz. Yönetim Kurulu Üyemize yapılan saldırıyı kınıyor, bu yobazın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Necip Taşkın, açıklamasında şunları söyledi: “Sağlık çalışanlarına saldıran şiddet yanlıları psikolojik rahatsızlığı olan insanlardır. Bunların tedavileri yine saldırdıkları sağlık çalışanları tarafından yapılıyor. Bencil ve hasta ruhlu bu insanların sorumsuzluğundan bıktık! Üniversite Rektörlüğü ve Hastane Başhekimliği kendi personeline sahip çıkmalıdır. Şiddet yanlılarının en ağır şekilde cezalandırılmaları için çalışma yapmalıdır. Sendikamızın Van Yönetim Kurulu Üyesi olan hemşire arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz! Hemşire arkadaşımız görevini yapmak isterken darp edilmiştir. Şiddet yanlısı hasta ruhlu bu şahıs, tamamen haksız ve hukuki hiçbir gerekçesi bulunmadan kendisini uyaran hemşire arkadaşımıza arkadan saldırarak burnunu kırmıştır. Ne yazık ki olayın olduğu yerdeki bir haber sitesi de bu olayı çarpıtmış ve sanki hemşire arkadaşımız hastaya saldırmış gibi yalan haber üretmiştir! Olayı çarpıtan ve kamuoyunu yanlış bilgilendiren haber sitesini, basın etiğinin dışına çıkarak toplumun doğru haber alma hakkını gasp ettiği için ayrıca kınıyoruz. Van Dursun Odabaş Tıp Merkezi Üroloji Servisinde tedavi gören bir hasta, Çocuk Cerrahi Servisinde dolaşırken, o akşam nöbetçi olan hemşire arkadaşımız tarafından; serviste çocukların yattığı ve enfeksiyon kapma tehlikesinin bulunduğu gerekçesiyle üç defa uyarılarak yattığı servise gitmesi istenmiştir. Ancak şahıs, hemşire arkadaşımız servis çıkış kapısını açarak kendisini dışarı çıkmaya davet ettiği esnada arkadan saldırarak hemşire arkadaşımızı yumruklamış ve burnunu kırmıştır. Bu yetmiyormuşçasına akrabalarına haber vererek iki araç dolusu insanın hastaneyi basmasına neden olmuştur. Sağlık çalışanları her zaman vatandaşlarımızın sağlığına kavuşması için tedavilerine destek oluyor. 24 saat uykusuz, yoğun ve yorucu mesai yapıyorlar. Sağlık çalışanları bu haksızlıkları, şiddeti, görevi başında hakarete uğramayı, darp edilmeyi hak etmiyor. Sağlık çalışanlarının da insan olduğu unutulmamalıdır. Sağlık çalışanlarına karşı şiddetin son bulmasını umuyoruz. Saldırıya uğrayan hemşire arkadaşımızın yanında olduğumuzu ve her türlü hukuki desteği vererek yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Olay nedeniyle Van Yönetim Kurulu Üyelerimiz tarafından yapılan basın açıklamasına katılarak destek veren diğer sendikaların temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.”