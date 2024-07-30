Memur Sen’in sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “AYM’nin kararı ile kamu görevlilerinin sendikal birikiminden, alın terinden, cebinden alınan Toplu Sözleşme İkramiyesi; TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne AK Parti Milletvekillerinin önergesi ile eklenmiştir” şeklindeki paylaşımını hatırlatan Taşkın, kamu görevlilerine sürekli yalan yanlış bilgi aktarıldığını belirterek, toplu sözleşme ikramiyesinin devletin kasasından karşılandığını, memurun alın terinden, cebinden alınan bir ödeme olmadığını söyledi.

“Toplu pazarlık sürecinde işveren karşısında güçlü sendikacılığı ve sendikal örgütlenmeyi teşvik edecek, sendikalı kamu görevlilerine kayıp değil kazanım üretecek Toplu Sözleşme İkramiyesi” şeklinde Memur Sen tarafından yapılan paylaşımın gerçeği yansıtmadığını belirten Taşkın, Danıştay 12. Dairesi ve Anayasa Mahkemesi’nin sendikal örgütlenmenin önüne kestiği, kamu görevlilerinin kendi sendikalarını seçmelerini engellediği ve çalışma barışını bozan bir düzenleme olduğu gerekçesiyle hukuka aykırı bularak iptal ettiğini, Meclis Genel Kurulu’nda da tüm partilerin ortak kararıyla hukuksuz olan bu yanlıştan dönüldüğünü belirtti.

“HAK YERİNİ BULDU”

Taşkın, “Memur Sen ve Kamu Sen memurları kandırıyor. Memur Sen’in yüzde 1 barajının Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçirildikten sonraki sosyal medya paylaşımları tam bir rezalet! Kamu çalışanlarına yalan yanlış bilgi aktarıyorlar. Yüzde 1 kararının Meclis Genel Kurulu’nda geri çekilerek tüm memurların 641.81 lira alacak şekilde hakkaniyetli bir düzenleme yapılmasının ardından, sanki yüzde 1 sendika barajını getirmek için mücadele etmemişler ve önceki paylaşımları kendileri yapmamış gibi bakın ne diyorlar: ‘Toplu sözleşme ikramiyesi konusunda sendikalı tüm kamu görevlilerinin mağduriyetini ortadan kaldıracak kanun değişikliği Plan Bütçeden sonra TBMM Genel Kurulundan da geçti. Kolay bir süreç olmadı ama ısrarlı mücadelemizin sonucu hayırlı oldu.’ Yani tüm memurların toplu sözleşme ikramiyesi olarak aynı parayı almaları için mücadele etmişler gibi açıklama yapıyorlar. Bir üye fazla kaydetmek için bu kadar yalana gerek yok. Bu kadar ilkesiz sendikacılık yapılmaz. Memur Sen ve Kamu Sen yüzünden memurlar yoksulluk sınırının altında maaş alarak geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Siyasi gücünüzü memurun hakları için kullansaydınız. Mesela 3.600 ek göstergeden tüm memurların yararlanması, Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılması, her hastaneye bir kreş açılması, kira yardımı ve büyükşehir tazminatı verilmesi, Giyim Yardımının yükseltilmesi, nöbet ücretlerinin yükseltilmesi, gece mesai ücretinin farklı uygulanması, vergi oranının yüzde 15’te sabitlenmesi, vergi diliminin yükseltilmesi, 14 bin 400 lira olan seyyanen zammın kök maaşa yansıtılması, refah payı verilmesi, inandırıcılığı kalmayan TÜİK verilerine göre maaş zammı yerine piyasanın ekonomik koşulları dikkate alınarak maaş zammı verilmesini sağlasaydınız! Memurlar, her Toplu Sözleşme döneminden zararlı çıkıyor! Artık yeter diyoruz. Hakka, hukuka, adalete inanan bağımsız sendikaların mücadelesi ile sizin hukuksuz kararınız Meclis’ten geri döndü. Kısaca hak yerini buldu. Bu haksızlık tarihin çöplüğüne atıldı! Artık tüm memurlar toplu sözleşme ikramiyesi olarak aynı parayı alacak” açıklamasında bulundu.