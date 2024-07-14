Türkiye’nin 15 Temmuz’da FETÖ terör örgütünü tanıma imkânı bulduğunu söyleyen Genel Başkan Necip Taşkın, “Milletimizin ve devletimizin üzerine çöreklenmeye kalkan hainler, 15 Temmuz 2016 gecesinde devletin tüm organlarına saldırdı. 251 vatan evladını şehit ederek bu millete ve devlete düşman olduğunu gösterdi. Hain terör örgütünün maskesi düştü” dedi.

Hain elebaşına inanan vatandaşların 15 Temmuz’da gerçekleri gördüğünü belirten Necip Taşkın, dini kullanarak devleti işgal eden hainlerin ezberleri bozduğunu söyledi. Taşkın, 15 Temmuz hain girişimiyle ABD projesinin çöktüğüne dikkat çekti.

“KARANLIK BİR GÜNDÜ”

Taşkın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “15 Temmuz karanlık bir gündü. Ancak bu karanlık günün sabahında millet yeniden dirilmiştir. Hain kalkışma, milletin birbirine kenetlenmesini sağlamıştır. Topraklarımız üzerinde oyun oynamaya kalkan hain terör örgütlerine çok acı bir ders verilmiştir. Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyenler ağır bir darbe almış, millet, bağımsızlığı için neler yapabileceğini dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz’da Çanakkale ruhu dirilmiş ve esarete izin verilmemiştir. Topla tüfekle millet iradesinin yok edilemeyeceği bir kez daha gösterilmiştir. Milletin istikbal ve istiklale olan inancı dirilmiş ve şahlanarak vatanını, bayrağını ve devletini kahramanca savunmuştur. 15 Temmuz’u unutmamalıyız. 15 Temmuz akşamında yaşanan acı olaylardan ders almalıyız. Millet, bu karanlık gecede neler yaşadığını, hangi karanlık düşünceye karşı savaştığını unutmamalıdır. Kahraman aziz milletimize şükran borçluyuz. Şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Ülkemizin geleceği için kimi kahramanca şehit oldu kimi kanıyla ölümsüzleşti. Allah, şehitlerimize rahmet ve mağfiret eylesin. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin kederli ailelerine Allah sabır versin. Her zaman onların yanında olacağız. Onların acılarını paylaşacağız.”