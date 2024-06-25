Aslan, yaptığı açıklamada, ormanları "yeşil vatan" olarak nitelediklerini dile getirerek, yaklaşık üçte biri ormanlarla kaplı Türkiye'nin toplam orman varlığının 23 milyon hektar düzeyinde olduğunu söyledi.

Yaz mevsimiyle birlikte yurdun birçok yerinde orman yangınlarının çıktığına işaret eden Aslan, "Bizde üç kırmızı çizgi var. Bunlardan birincisi, ısının 30 derecenin üzerine çıkması, ikincisi nemin yüzde 30'un altına düşmesi, üçüncüsü ise rüzgarın hızının 30 kilometreye çıkması. Burada teyakkuz halinde olmanız gerekiyor. Teyakkuz halinde olmanız yetmiyor. Bunu söndürecek güçlü bir ekibinizin olması gerekiyor" dedi.

"İŞÇİLERİN BİR KISIM EYT İLE EMEKLİ OLDU"

Orman yangınlarıyla mücadele esas unsurun orman işçileri olduğunu vurgulayan Aslan, havadan müdahalelerin yangınları söndürmekten ziyade yayılımını yavaşlattığına dikkati çekti.

Orman Genel Müdürlüğünde yangına müdahale edecek ilave orman işçisine ihtiyaç duyulduğunu belirten Aslan, şöyle konuştu: "Orman Genel Müdürlüğünün yaklaşık 22 bin işçisi var. İşçilerin bir kısım EYT düzenlemesiyle emekli oldu. Bu işçilerin yaklaşık 7 bini şoförlük yapıyor. Geriye 15 bin işçi kalıyor. Bu işçilerin 10 bini aktif olarak yangınlarda müdahale ediyor. Kalanı geri hizmetlerde çalışıyor. Orman yangınlarına müdahale eden aktif işçi sayısını acilen artırmamız lazım. Burada tasarruf düşüncesi yanlış. İşçi alım yetkisi verilmeyince tasarruf ediliyor sanılıyor. Oysa Orman Genel Müdürlüğü o parayı hizmet alımı için ödüyor."

"ATEŞ SAVAŞÇILARINA TAKVİYE ELEMAN LAZIM"

Aslan, orman yangınlarıyla mücadelenin sekteye uğramaması için Orman Genel Müdürlüğüne ilave istihdamın gerekli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Bizim sendika olarak, Orman Genel Müdürlüğünden sürekli işçi talebimiz söz konusu. Sonuçta biz o işçilerle beraber yaşıyoruz, onları görüyoruz. Acilen bu yeşil vatanı koruyacaksak ateş savaşçılarına takviye eleman lazım. Bu talep, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından da Hazine ve Maliye Bakanlığına iletildi. Orman Genel Müdürlüğüne 7 bin 500 işçi alınması için yapılan talebin bir an önce karşılanmasını istiyoruz."