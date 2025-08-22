Dünya Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Mithat Coşkunsoy, kumar bağımlılığının toplumda giderek büyüyen ve çoğu zaman fark edilmeyen bir tehlike olduğunu söyledi.

Coşkunsoy, yaptığı açıklamada kumar bağımlılığının kişinin kumar oynama isteğini kontrol edememesi ve bu davranışı sürekli tekrarlamasıyla ortaya çıktığını belirtti.

Kumar bağımlılığının yalnızca ekonomik kayıplara yol açmadığını vurgulayan Coşkunsoy, “Bu durum aile ilişkilerinde bozulma, sosyal hayatta kopukluk ve psikolojik sorunlar gibi ciddi olumsuzluklar yaratıyor” dedi.

Kumar bağımlılığıyla mücadelede bireysel ve toplumsal farkındalığın önemine işaret eden Coşkunsoy, dernek olarak önleyici çalışmalar yürüttüklerini ve bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesiminin desteğinin önemli olduğunu kaydetti.

Coşkunsoy, kumar oynamaya yönelik davranışların sürekli veya dönemsel olabileceğini ancak genellikle tekrarlayıcı bir özellik taşıdığını dile getirdi.

Coşkunsoy, “Bir kişide kumar oynama bozukluğu olduğunu söyleyebilmek için bu davranışların en az 12 ay boyunca belirgin şekilde gözlenmesi gerekir. Ancak belirtiler çok şiddetliyse süre daha kısa da olsa bu tanı konulabilir” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla birlikte çevrim içi kumar alışkanlıklarının da hızla arttığını vurgulayan Coşkunsoy, bu durumun özellikle gençler için önemli bir risk oluşturduğunu söyledi.

Coşkunsoy, kumar oynama bozukluğunun uzun yıllar “dürtü kontrol bozukluğu” olarak ele alındığını, ancak günümüzde “madde ile ilişkili olmayan bağımlılıklar” kategorisinde sınıflandırıldığını hatırlattı.

Coşkunsoy, Kumar bağımlılığına genellikle artan miktarlarda parayla bahse girme, davranışın sınırlandırılamaması, zihnin sürekli kumarla meşgul olması, günlük faaliyetlerin geri plana atılması ve olumsuz sonuçlara rağmen kumar oynamaya devam edilmesi gibi unsurların eşlik ettiğini ifade etti.