Çeliksoy, yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretimin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu ifade ederek, “Eğitilmiş çocuklara öğretim yapılmalıdır. Aksi takdirde çocuklarımız iyi birer matematikçi, fizikçi, doktor, avukat olabilirler; ancak insani yönleri eksik kalır” dedi.

Geçmişteki eğitim anlayışının günümüze kıyasla daha ideal bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Çeliksoy, “1950-1970 yılları arasında yetişen bilim insanlarımızın ülkemize ve dünyaya katkıları ortadadır” ifadelerini kullandı.

Çeliksoy, Yozgat’ta eğitim konusunda muhatap kurum ve yöneticilere şu soruları yöneltti:

“Ortaokullardan nitelikli liselere kaç öğrenci yerleşti? Üniversite sınavlarında başarı oranı nedir? Tıp, hukuk, mühendislik gibi bölümlere kaç öğrenci girdi? Yozgat, ülke genelinde eğitim başarı sıralamasında kaçıncı sırada?

Meslek liselerinin önemine değinen Çeliksoy, Yozgat’ta bu okulların yok olma noktasına geldiğini belirterek, şu soruları yöneltti: “Meslek liseleri neden teknik üniversitelere öğrenci gönderemiyor? İş garantili bölümler tanıtılıyor mu? Neden Yozgat’ta aşçılık lisesi yok? Neden meslek liseleri tek bir kampüste toplanmıyor? Neden bölgeye özgü bölümler açılmıyor?”

Çeliksoy, “Şehrin nüfusu azalıyor, gençlerimiz başka illere gitmek zorunda kalıyor. Eğitimcilerin bu konuda sorumluluk alması gerekiyor” diye konuştu.

Olumsuzlukların yanı sıra olumlu gelişmeleri de dile getiren Çeliksoy, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak’ın aktif ve sahada bulunan bir yönetici profili çizdiğini belirterek, “Bu tarz idealist yöneticilere sahip çıkılmalı” dedi.

Başta siyasiler olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına ve kanaat önderlerine seslenen Çeliksoy, Hz. Ali’nin “İşler, ehil insanların elinde olmadığı zaman düzen bozulur” sözünü hatırlattı.

“Eğitimde eş-dost ilişkilerinden vazgeçelim, liyakate dikkat edelim” çağrısında bulunan Çeliksoy, yapay zekâ ve robot teknolojileri gibi gelişmelerin hızla ilerlediğine dikkat çekerek, “Öğrencilerimizi bu vizyona göre yetiştirelim” ifadelerini kullandı.