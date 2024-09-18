Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Özkan, Genel Başkan Aksu'ya teşekkür etti.

Genel Başkan Aksu, Türk Hukuk Enstitüsü hakkında Vali Özkan’a bilgi verdi.

Aksu yaptığı açıklamada, “Türk Hukuk Enstitüsü 1977 yılında beri faaliyet gösteren Türk Hukuk Enstitüsü çağlara damga vuran Türk adalet anlayışına uygun bir sistem kurulması için Türk hukuk sistemine katkıda bulunmayı şiar edinmiştir. Türk Hukuk sistemi ve Avukatlık mesleği üzerine çalışmalar yapmak, Mesleki sorunları tespit edip çözüm önerisi sunmak, Dünya adalet sistemindeki gelişmeleri yakından takip etmek, Mesleki ve kişisel eğitimler düzenlemek, Mesleğimize saygınlık kazandırmak” ifadelerini kullandı.