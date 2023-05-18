Düzenlenen gençlik yürüyüşü bando takımı eşliğinde Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi önünden başlayarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü önü, Çarşı Camii önü, İş Bankası istikametinden toplanma yeri olan Kaymakam Kemal Bey Fen Lisesi bahçesinde son buldu.
Gençlik yürüyüşüne Kaymakam Recep Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Feramuz Bozoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Ağır Ceza Reisi Cihad Ateş, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Daire Amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Haber Merkezi