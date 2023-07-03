Gençlik yönetimi belirlendi

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları görevine ataması yapılan Mücahit Necmettin Doğan yürütme ve yönetim kadrosunu belirlendiklerini söyledi.

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Necmettin Doğan yaptığı açıklamada; “ Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, gençlerimizin ülke yönetiminde etkin bir rol oynamasını hedefliyoruz. Gençlerimize verdiği değer ve güven, bizleri daha da motive ediyor.

AK Parti Gençlik Kolları olarak, 2023 Türkiye Yüzyılında Yürütme ve Yönetim kadromuzu oluşturduk.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, gençlerimizin yeteneklerini geliştirmek, gençlerimize yönelik sağlanacak fırsatlarla, geleceğe umutla bakmalarını sağlamak istiyoruz.

Gençlik politikaları alanında daha da ilerleyeceğiz. Gençlerimizin katılımını teşvik edecek, onları siyasi ve sosyal meselelere aktif olarak dahil edecek projeler hayata geçireceğiz.

Gençlerimizi milli ve manevi değerlere bağlı, vatansever bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimizin özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi ve toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olmalarını sağlayacağız. Onları liderlik vasıflarıyla donatarak, ülkenin yönetiminde söz sahibi olmalarını destekleyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerimize verdiği değer ve güven, bizleri daha da motive ediyor.

Gençlik Yolunda, Gelecek İçin! Gençler Güçlü Türkiye'nin Teminatı!

AK Parti Yozgat İl Gençlik Kolları yürütme ve yönetim kadrosunda şu isimler yer aldı;

Gençlik Kolları Başkanı Necmettin Doğan, Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Muhammed Hacı Çimen, Teşkilat İşleri Başkanı Mücahit İbrahim Çelik, Seçim İşleri Başkanı Bekir Aktan, Tanıtım ve Medya Başkanı Enes Aslan, Dış ilişkiler Başkanı Furkan Yıldırım, Sosyal Politikalar Başkanı Ahmet Yemenoğlu, Yerel yönetimler Başkanı Emin Erdal, Ekonomi Mali ve İdari İşler Başkanı İhsan İbiş, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Kerim Şahin, Üniversiteler Başkanı Naciye Gezginci, AR-Ge ve Eğitim Başkanı Ayşegül Arslan, İnsan Hakları Başkanı İrem Atmaca, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı İsmail Oğuz Üstündağ, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Muhammed Enes Varol, Yeni Seçmen Başkanı Cihangir Aydın, İl Sekreteri Hüseyin Rahmi Karakoç yer aldı. Alpaslan Demir