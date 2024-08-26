Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eşzamanlı olarak gerçekleştirilen Gençlik Spor Festivali kapsamında Yozgat Gençlik Merkezi tarafından Sorgun ilçesinde öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Festival, her yaş grubundan katılımcılara hitap eden geniş bir etkinlik yelpazesi sundu.

Festivalde spor faaliyetlerinin yanı sıra, akıl zeka oyunları, sokak oyunları, etkinlikleri yer aldı.

Sorgun Gençlik Merkezi tarafından yapılan açıklamada; “Bu tür etkinlikler, Sorgun’da her yaştan bireyin aktif bir şekilde yer aldığı, enerjilerini verimli bir şekilde değerlendirdiği ve sosyal bağlarını güçlendirdiği unutulmaz bir organizasyon olarak hafızalarımızda iz bıraktı. Bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm personelimize, gönüllülerimize ve katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin, sporun ve sağlıklı yaşamın yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmasını umuyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve spor dolu günler diliyoruz” ifadeleri yer aldı.