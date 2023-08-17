Gençlerin yaz dönemlerini dolu dolu geçirmesi için çalışmalarını sürdüren Gençlik Merkezi tarafından şimdi de “Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi” düzenlenecek.

Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi’nin başlangıcının Eylül 2023 tarihinde olduğu söylenirken eğitim gruplarının ise 5-12’nci sınıflar olduğu bildirildi.

Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi vereceklerini sosyal medya hesaplarından duyuran Gençlik Merkezi gençleri eğitim için merkeze davet etti.

Konu ile alakalı Çekerek’te bulunan Şehit Faruk Yüksel Gençlik Merkezi yetkilileri tarafından açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, “Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi için haydi gençler... Kayıt için Gençlik Merkezimize gelebilirsiniz. Eğitime katılacak öğrencilerin, Android veya İOS işletim sistemli cep telefonu bulundurmaları gerekmektedir” ifadelerine kullandı. Melike Aslı Arslan