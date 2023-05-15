Türkiye genelinde, 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlama programı düzenlenen yürüyüşle başladı.

Düzenlenen etkinliğe Polis Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de katıldı. Rıza Kayaalp Spor salonun önünden başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanında son buldu. Gençlik ve Spor il Müdürü Rasim Parlak’ın Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla birlikte, gençlik haftası başladı.

Çelenk sunumunun ardından bir konuşma yapan Gençlik ve Spor il Müdürü Rasim Parlak; “ 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı haftası olarak Türkiye genelinde 15 Mayıs’ta gençlik yürüyüşü yapılır. Hafta içi bütün mahallelerimizde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Sportif, sosyal, sinevizyon gösterimi yapılacak. Huzurevimizi ziyaret edeceğiz. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Bozok stadyumu dış sahasında yapmayı düşünüyoruz. Hava şartları olumsuz geçerse Rıza Kayaalp spor salonunda program devam edecek. Bütün halkımızın katılımıyla açık havada kutlamayı planlıyoruz. Gençlik haftamız kutlu olsun” diye konuştu. Alpaslan Demir