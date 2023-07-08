“Japonya Dünya Gençlik Gemisi” programı hakkında Gençlik ve Spor Yozgat İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, açıklamalarda bulundu.

Müdür Sapmaz programın; Japon gençleri ile diğer ülke gençleri arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunmak, gençlerin diğer kültürleri öğrenmelerine fırsat tanımak amacıyla düzenlendiğini bildirdi.

Programın, Dünyanın 13 ülkesinden ve Japonya'dan gençlerin katılımıyla çevrimiçi değişim ile gemide yüz yüze değişimi birleştiren bir "hibrit program" şeklinde gerçekleştirileceğini aktaran Sapmaz, programın Japonya gençlik gemisinde yapılması planlanan kısmının ise 24 Ocak- 22 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacağını aktardı.

“JAPON HÜKÜMETİ KARŞILAYACAK”

Katılmak isteyen gençler için başvuruların başladığını duyurarak bir açıklama yapan Sapmaz, “Program süresince çalışma dili İngilizce olacaktır. Katılımcı gençler program süresince hem karada hem de gemide çeşitli aktivite ve eğitimlere katılım sağlayacaktır. Bunlar arasında aile yanında konaklama, yerel gençlerle söyleşi, katılımcı gençler arası münazaralar, gençlik alanında faaliyet gösteren kurumlara, kültürel tesislere, sanayi tesislerine ziyaretler, seminerler, seremoniler, ulusal sunumlar, kültürel tanıtım aktiviteleri, gönüllülük aktiviteleri, grup aktiviteleri vb. yer alacaktır. Türkiye-Japonya arası gidiş ve dönüş uçak bileti, konaklama, Japonya’da ve gemi yolculuğu sırasındaki yemek ve ulaşım giderleri Japon Hükümeti tarafından karşılanacaktır” ifadelerini kullandı.

“DOSTLUK GELİŞTİRİLECEK”

Katılımcılarda aranan nitelikleri de anlatan Sapmaz, “Programın uygulandığı yıl itibariyle 18-30 yaş arasında olmak. T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye’de ikamet etmek. Fiziksel ve zihinsel olarak iyi durumda olmak ve uzun bir yolculuğa dayanabilmek. Programa uygun bir şekilde uyumlu hareket etmek. Japonya'ya ilgi duymak ve Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğu geliştirmek. Ülkemizin toplumu ve kültürü hakkında iyi derecede bilgiye sahip olmak. Diğer ülkelere karşı ilgi ve anlayış sahibi olmak. Etkinliklere sorunsuz bir şekilde katılabilmek için üniversite tartışma seviyesinde İngilizce'ye hakim olmak. Online ve yüz yüze değişim programının tamamına katılabilmek. Online değişim için gerekli ekipmanların (PC, internete erişim ortamı vb.) masraflarını karşılayabilmek. Kabine Ofisi tarafından desteklenen uluslararası gençlik değişim programlarında önceden deneyim sahibi olmamak. Program öncesinde, katılımcılar arasında uyum, dostluk ve birliğin geliştirilmesi, eski katılımcıların bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması, ülke temsil yöntemlerinin belirlenmesi, ulusal sunumun hazırlanması, ihtiyaçların belirlenmesi ve program sonrası yapılabilecek etkinlikler konusunda görüşlerin paylaşılması amacıyla yeri ve tarihi daha sonra belirlenecek olan oryantasyon eğitimleri katılımcılara verilecektir. Programa katılmak isteyen adayların, başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne e-posta ([email protected]) ile 21 Temmuz 2023 saat 24.00’e kadar göndermeleri gerekmektedir. Başvurular bu amaçla oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek ve ilk değerlendirmeyi geçenler mülakat için Bakanlığımıza davet edilecektir. Mülakata girmeye hak kazanan adaylardan programa katılımına engel bir sağlık sorunu olmadığına dair bir sağlık raporu istenecektir” dedi. Melike Aslı Arslan