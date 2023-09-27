Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi Kız Pansiyonunda kalan öğrenciler ile birlikte yapılan toplantıda öğrenciler tarafından iletilen istek ve öneriler dinlendi.



Toplantı hakkında bilgilendirme yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aksoy, “Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimize; yemek ve barınma hizmetleri, sağlık ve güvenlik tedbirleri, etüt ve kurs faaliyetleri rehberlik faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak öğrencilerimizin iletmiş olduğu istek ve önerilerin yerine getirilmesine karar verildi" dedi.

Müdür Aksoy, "Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimize başarılar diliyorum. Evinize hoş geldiniz sevgili öğrencilerim” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)