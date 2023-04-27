SORGED tarafından gerçekleştirilen kurlarla gençler hem kendini geliştiriyor hem de yeni bilgiler öğreniyor.

Bu kapsamda yaptığı her eğitim ve etkinlikle adından sıkça bahsettiren SORGED, şimdi de Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler (NEET) başlığıyla eğitim kursu düzenleyecek.

NEET eğitim kursu ile birlikte eğitimde ve istihdamda olmayan geçlerin ne yapması gerektiği ile alakalı çalışmalar yapılacak

NEET Eğitim Kursu 29-30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Eğitim ücretsiz olarak yapılırken sonunda ise katılım belgesi verilecek.

GENÇLERİ İSTİHDAMA HAZIRLIYORLAR

Eğitim hakkında SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, açıklama yaparak eğitime katılmak isteyen gençleri başvuru yapmaya davet etti. Eğitim ile ilgili genel bilgileri de veren Başkan Uğuz, amaçlarının gençleri geliştirmek ve onlara bir şeyler katmak olduğunu söyledi.

Başkan Uğuz, eğitimin amacı hakkında yaptığı açıklamada, "Eğitimde ve istihdamda olmayan gençler konusunda farkındalığı artırmak. Eğitimde ve istihdamda olmayan gençler ile çalışan gençlik çalışanlarının farklı araçlar öğrenmelerini ve geliştirmelerini sağlamak. Eğitimde ve istihdamda olmayan gençler ile çalışırken yaşanan zorluklara yönelik fikirler geliştirmek” ifadelerini kullandı.

“GENÇLER GELECEĞE UMUTLA BAKACAK”

Eğitimde hedeflenen grup ile ilgili de konuşan Uğuz, “Bu eğitimin hedef kitlesi, 18-29 yaş grubundaki iş aramayı bırakmış, aktif olmayan, çeşitli engeller nedeni ile eğitimini bırakmış, gelecek beklentisi, hak farkındalığı olmayan ‘görünür olmayan’ ve aktif olarak iş arayan, işsiz, eğitim ve istihdama dâhil olmak isteyen ‘erişilebilir’ NEET gençlerdir” dedi.

Uğuz eğitimde şu konuların işleneceğini kaydetti; “Ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençler, Türkiye’de ve dünyada NEET çalışmaları ekseninde gençlik alanı, sosyal dâhil etme, uluslararası alanda kullanılan önemli araçlar, yöntem ve başarılı uygulamalar, ne eğitimde ne istihdamda yer alan gençlerin yaşadığı zorluklar, çözüm önerileri ve proje fikirleri.”

Başkan Uğuz eğitim kursunun, 29-30 Nisan 2023 09:00'da başlayıp, 17:00'de sona erecekken 18-29 yaş grubundaki gençlerin başvuru yapabileceğini söyledi.

Kontenjan 20 katılımcı ile sınırlı olduğunu bildiren Uğuz, “Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır” dedi.

Eğitim Sorgun'da düzenleneceğini ifade eden Uğuz, Yozgat Merkez'den katılacak gençler için ise ücretsiz servis sağlanacağını belirtti. Melike Aslı Arslan