Boğazlıyan'da gençlerle bir araya gelen AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı İskender Minar, gençler üzerinden "Z, Y, X" gibi kategorizasyonlar yapılmasını eleştirerek, "Türkiye’de siyasete bir müdahale aracı haline getirebilir miyiz diye bu kavramı ürettiler. Ancak gençlerimizin bu kavrama çok sahip çıktıklarını görmüyorum. Alfabedeki bir harfle ifade edilecek kadar basit değildir bu ülkenin gençleri" dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Adayı İskender Minar, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında Boğazlıyan'da gençlerle bir araya geldi.

Bir kafede gençlerle oturarak sohbet eden, fikir alışverişinde bulunan Minar, gençlerin enstrümanlar eşliğinde söylediği şarkılara eşlik etti.

Gençlere en çok değer veren, Türkiye'ye çağ atlatan mücadeleyi yürütürken gençleri daima yanlarında bulunduran partinin AK Parti olduğunu vurgulayan Minar, "Gençlerimizi çok seviyoruz, genç kardeşlerimiz de bizi çok seviyor. AK Parti'nin bugünkü temsilcisi olduğu kadim davamızı yarınlara taşıyacak, büyütecek olan gençlerimizdir. Geleceğimizin umudu gençlerimizle inşallah 14 Mayıs gecesi de zafer şarkıları söyleyeceğiz" dedi.

Gençler üzerinden son dönemlerde "Z, Y, X" gibi kategorizasyonlar yapılmasını eleştiren Minar şunları söyledi: "Başlı başına siyasete operasyon amacıyla üretilmiş bir kavram. 18-25 yaş aralığındaki genç kardeşlerimizin oylarını fırsata çevirmek istiyorlar. AK Parti öncesi Türkiye’yi bu gençlerimiz görmedi yaşamadı sıkıntıları. Siyasi kaosları yaşamadı. Ülke kaynaklarının çarçur edilmesini, bir gecede bankaların, hazinenin soyulmasını yaşamadı. İnsanlarımızın hastanelerde değil kendinin cenazesinin rehin kaldığını yaşamadı. Hastane muhasebesinin tedavi olan hemşehrilerimizin verdiği senetlerle dolu olduğunu yaşamadı. Yokluğu yaşamadı. Manipülasyonu siyasete müdahaleyi yaşamadı. O yüzden buradan bir fırsat üretir miyiz de yaklaşık 4-5 milyon bir seçmen kitlesini 'Türkiye’de siyasete bir müdahale aracı haline getirebilir miyiz' diye ürettikleri bir kavram. Ancak sahada gençlerimize baktığımızda bu kavrama çok sahip çıktıklarını görmüyorum. Ben de diyorum ki sizler annenizin - babanızın çocuğu, dedenizin torunu, Müslüman Türk milletinin evladısınız. Size en büyük tanım haysiyet, şeref budur. X, Y, Z kuşağı nedir? Alfabedeki bir harfle ifade edilecek kadar basit midir bu ülkenin çocukları! Bunu tamamen Türkiye’de siyasete müdahale için ürettiler. Ancak nasıl yanıldıklarını bu gençlerimiz 14 Mayıs’ta onlara bir ders vererek gösterecekler. Elbette ki zaman değişiyor. Kuşaklar değişiyor. Yaşam tarzları değişiyor. Zamane adetleri değişiyor. Buna bakarak gençlerimizin ruhunu, mayasını özünü kaybettiğini neye göre iddia ediyor bunlar. Bunun olmadığını işte o gün görecekler.Harflerle tabir ettikleri gençlerin grup grup kendi aralarında yardım toplayıp tır dorselerinin üstüne binip ben deprem bölgelerine gittiklerini bizzat gördüm, konuştum bu çocuklarla."



"GENÇLERİMİZE İNANIYORUM"



Yozgatlı gençlere çağrıda bulunan Minar, "Ben 18-25 yaş arası özellikle Yozgatlı hemşehrim olan bu gençlerden bir istirhamım var. Bakın sizin üzerinizden ülkenin gidişatına, istikametine, yönüne siyasetine müdahale etmek istiyorlar. Ama yanıldıklarını onlara siz göstereceksiniz bunu. Ben gençlerimize şunu nasihat ediyorum; Bakın diyorum gençler sizin üzerinizden bir plan yapılıyor siz bunu göremeyebilirsiniz veya görüyorsunuz bilemiyorum. Size şunu yapın bunu yapın demiyorum. Şu yöne gidin demiyorum. Ama bir abi olarak sadece sizden bir şey istiyorum. Bilgiyi tek yerden almayın. Bilgiyi tek kaynaktan almayın. Bilgiyi her yönden alın. Tüm bu bilgileri bir araya getirin. Kendiniz bir karar verin. Bunu şunu için söylüyorum. Ben bu gençliğe inanıyorum. Bu milletin gençliği hata yapmaz. Bu milletin gençliği siyasi operasyonlara malzeme olmaz. Onlara inanıyorum güveniyorum. Çünkü ben gençlik hareketine liderlik önderlik yapmış abilik yapmış bir insanım. Hayatımın önemli bir kısmı bu gençlerle geçti. Öz sağlam maya sağlam. Allah’ın izniyle gençlerimize güveniyorum" dedi. Haber Merkezi